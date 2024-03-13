Раскрыты главные причины отказа в принятии на страхование

Эксперт по страхованию Лилия Мингазова поделилась информацией, в каких случаях страховые компании отказывают в принятии на страхование.
По словам специалиста, обычно причины отказа достаточно разные. Страховая компания может дать отказ из-за сокрытой информации, из-за того, что клиент находится у страховых организаций в черном списке. Также иногда клиенты могут давать ложные данные.
Эксперт отметила, что каждый случай отказа очень индивидуален. Иногда может поступить отказ из-за особенностей внутренней политики компании, регламентов. Конкретную причину отказа может озвучить менеджер. Также он может подсказать, как решить возникшую проблему.
Кроме того, страховые компании могут отказать в страховке из-за того, что клиент совершает неправомерные действия. К примеру, если клиент захочет перевезти заграницу большую сумму денег нелегальным способом и при этом застраховать ее.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.