Раскрыты главные причины отказа в принятии на страхование

Эксперт рассказала, в каких случаях отказывают в принятии на страхование

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперт по страхованию Лилия Мингазова поделилась информацией, в каких случаях страховые компании отказывают в принятии на страхование.

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По словам специалиста, обычно причины отказа достаточно разные. Страховая компания может дать отказ из-за сокрытой информации, из-за того, что клиент находится у страховых организаций в черном списке. Также иногда клиенты могут давать ложные данные.

Эксперт отметила, что каждый случай отказа очень индивидуален. Иногда может поступить отказ из-за особенностей внутренней политики компании, регламентов. Конкретную причину отказа может озвучить менеджер. Также он может подсказать, как решить возникшую проблему.

Кроме того, страховые компании могут отказать в страховке из-за того, что клиент совершает неправомерные действия. К примеру, если клиент захочет перевезти заграницу большую сумму денег нелегальным способом и при этом застраховать ее.