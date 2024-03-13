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Раскрыты главные причины отказа в принятии на страхование

Эксперт рассказала, в каких случаях отказывают в принятии на страхование

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Страхование

Эксперт по страхованию Лилия Мингазова поделилась информацией, в каких случаях страховые компании отказывают в принятии на страхование.

Эксперт рассказала, в каких случаях отказывают в принятии на страхование
Фото: unsplash.com by rawpixel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам специалиста, обычно причины отказа достаточно разные. Страховая компания может дать отказ из-за сокрытой информации, из-за того, что клиент находится у страховых организаций в черном списке. Также иногда клиенты могут давать ложные данные.

Эксперт отметила, что каждый случай отказа очень индивидуален. Иногда может поступить отказ из-за особенностей внутренней политики компании, регламентов. Конкретную причину отказа может озвучить менеджер. Также он может подсказать, как решить возникшую проблему.

Кроме того, страховые компании могут отказать в страховке из-за того, что клиент совершает неправомерные действия. К примеру, если клиент захочет перевезти заграницу большую сумму денег нелегальным способом и при этом застраховать ее.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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