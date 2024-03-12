Американские фермеры в течение года обманывали страховые компании, подделывая датчики дождя

Фермеры из Колорадо заплатят более $6,5 млн за мошенничество с программами страхования урожая

1:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Два фермера из Колорадо должны будут заплатить более $6,5 млн за мошенничество с федеральными программами страхования урожая, сообщил Insurance Journal со ссылкой на прокурора штата Коула Финегана.

Фото: flickr.com by BASFPlantScience is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обвинитель добавил, что обвиняемые согласились выплатить эту сумму.

Сообщается, что Патрик Эш и Эд Дин Джагерс из Спрингфилда в период с июля 2016 по июнь 2017 года обманывали страховые компании, подделывая датчики дождя и создавая видимость того, что в их районе выпало меньше осадков, чем на самом деле. Некоторые из дождемеров принадлежали Национальному управлению океанических и атмосферных исследований и находились в ведении Национальной метеорологической службы.

Обвинение уточнило, что фермеры использовали различные средства и методы для подделки датчиков. Один из аграриев наполнял их силиконом, чтобы они не собирали влагу. Другой использовал сельскохозяйственный дисковый нож, чтобы накрыть дождемер.

Власти обвинили аграриев в нарушении Закона о борьбе с коррупцией и мошенничестве при исполнении контрактов федерального правительства, а также Закона о реформе, оздоровлении и правоприменении финансовых институтов. Фермеров обязали выплатить в совокупности 3,5 млн долларов для урегулирования гражданских исков.

Кроме того, Эшу и Джагерсу предъявили уголовные обвинения в заговоре. Они должны выплатить компенсации на общую сумму 3,1 млн долларов. Эш также был приговорен к тюремному заключению сроком на два месяца, а Джагерс - на шесть месяцев.