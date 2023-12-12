По итогам 2023 года количество угонов в России увеличилось почти на 15%, согласно анализу, проведенному Страховым Домом ВСК. Особенно значительный прирост преступлений зафиксирован в Москве, где число угонов увеличилось почти в три раза по сравнению с 2022 годом.
В общем, более половины всех угонов в текущем году приходится на столичный регион, что составляет примерно 51% от общего числа краж автомобилей. На втором месте по уровню преступности в данной области находится Самарская область с 7% от общего количества угонов.
Согласно данным, традиционно лидерство по числу угонов в России занимают автомобили марок Hyundai (31%) и Kia (18%). Однако в последний год существенно изменился перечень наиболее "популярных" у угонщиков марок. Так, в 2023 году в список самых угоняемых авто вошли ВАЗ (11%), Mitsubishi (4%), Chery (включая суббренд Exeed) (4%) и КАМАЗ (4%). При этом интерес к угонам автомобилей марки Renault снизился.
Самыми угоняемыми моделями автомобилей в 2023 году стали Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11%), а также Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8%), а Lada Granta (7%) замыкает этот список. Среди премиальных автомобилей в число наиболее подверженных угонам вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE-class, а среди китайских автомобилей на первом месте по числу угонов оказались Chery Tiggo и Exeed TXL.
По данным Страхового Дома ВСК, на корпоративные автопарки в 2023 году пришлось 47% случаев угонов. Среди физических лиц, пострадавших от преступных действий, женщины составляли преимущественное большинство — 55%.
Следует отметить, что наибольшее количество угонов автомобилей в 2023 году было зафиксировано в феврале (11%), мае (18%), а также в августе и сентябре — в обоих месяцах по 13%.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.