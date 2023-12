По итогам 2023 года количество угонов в России увеличилось почти на 15%, согласно анализу, проведенному Страховым Домом ВСК. Особенно значительный прирост преступлений зафиксирован в Москве, где число угонов увеличилось почти в три раза по сравнению с 2022 годом.

Фото: commons.wikimedia. org by Mass Communication Specialist 2nd Class Brandon Williams-Church is licensed under public domain