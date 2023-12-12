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Автоугоны в 2023 выросли на 15 процентов

Страхование

По итогам 2023 года количество угонов в России увеличилось почти на 15%, согласно анализу, проведенному Страховым Домом ВСК. Особенно значительный прирост преступлений зафиксирован в Москве, где число угонов увеличилось почти в три раза по сравнению с 2022 годом.

Автоугоны в 2023 выросли на 15 процентов
Фото: commons.wikimedia. org by Mass Communication Specialist 2nd Class Brandon Williams-Church is licensed under public domain

В общем, более половины всех угонов в текущем году приходится на столичный регион, что составляет примерно 51% от общего числа краж автомобилей. На втором месте по уровню преступности в данной области находится Самарская область с 7% от общего количества угонов.

Согласно данным, традиционно лидерство по числу угонов в России занимают автомобили марок Hyundai (31%) и Kia (18%). Однако в последний год существенно изменился перечень наиболее "популярных" у угонщиков марок. Так, в 2023 году в список самых угоняемых авто вошли ВАЗ (11%), Mitsubishi (4%), Chery (включая суббренд Exeed) (4%) и КАМАЗ (4%). При этом интерес к угонам автомобилей марки Renault снизился.

Самыми угоняемыми моделями автомобилей в 2023 году стали Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11%), а также Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8%), а Lada Granta (7%) замыкает этот список. Среди премиальных автомобилей в число наиболее подверженных угонам вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE-class, а среди китайских автомобилей на первом месте по числу угонов оказались Chery Tiggo и Exeed TXL.

По данным Страхового Дома ВСК, на корпоративные автопарки в 2023 году пришлось 47% случаев угонов. Среди физических лиц, пострадавших от преступных действий, женщины составляли преимущественное большинство — 55%.

Следует отметить, что наибольшее количество угонов автомобилей в 2023 году было зафиксировано в феврале (11%), мае (18%), а также в августе и сентябре — в обоих месяцах по 13%.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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