От бурь до манипуляций: почему отношения с Близнецами, Львами и Девами могут быть токсичными

Астролог Цыгарь рассказала, девушки каких знаков зодиака самые токсичные

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Многие люди придерживаются убеждения, что знак зодиака оказывает влияние на индивидуальные черты характера. Часто женщины сознательно исследуют дату рождения потенциального партнера, стремясь сделать выводы о его личности.

Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тем не менее, также важно, чтобы и мужчины знали, с представительницами каких знаков зодиака отношения могут быть сложными и напряженными, считает астролог Анастасия Цыгарь. Она выделяет, что женщины-Близнецы, Львы и Девы могут быть особенно труднопроявимыми в партнерских отношениях.

Близнецы

На первом месте по уровню токсичности и вредности стоят Близнецы. Они характеризуются высокой изменчивостью и склонностью к ревности, что может привести к излишнему контролю над партнером.

"Представители этого знака готовы пойти на крайности, чтобы защитить свои интересы в отношениях. Девушки-Близнецы часто придумывают ситуации и провоцируют конфликты из ничего", — отмечает астролог.

Цыгарь предостерегает, что даже краткосрочные романы с представителями этого знака могут быть опасны, поскольку существует риск настойчивого преследования после разрыва. Справиться с излишним вниманием со стороны Близнецов может быть непросто.

Девы

Взаимоотношения с Девами, которые славятся своими манипулятивными способностями, чуть легче, хотя их поведение может быть сложным. Цыгарь подчеркивает, что чаще всего давление в отношениях создают именно девушки-Девы, стремящиеся к идеалу в чистоте и порядке.

"Девы склонны к конфликтам в отношениях, особенно если они скучают в них. Они могут начать ссору или даже проявить физическую агрессию, чтобы разнообразить свою жизнь", — поясняет специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Кроме того, помимо эмоциональной нестабильности и манипуляций, Девы могут проявлять агрессию в физической форме. Представительницы этого знака могут бросаться предметами или даже разбивать вещи во время конфликта.

Львы

На третьем месте в списке — Львы, которые, по словам Анастасии Цыгарь, являются опасными из-за своей склонности к психологическому насилию. Женщины этого знака могут унижать и оскорблять своего партнера, стремясь установить себя на пьедестале. Кроме того, они часто вступают в соперничество со своим партнером, что может разрушить отношения.

"Я сама провела три года с представителем этого знака, и могу сказать из опыта, что они очень заботливые и любящие люди, но также склонны к манипуляциям и шантажу", — делится своим мнением астролог.

Поэтому специалист советует женщинам быть осторожнее при выборе Львов в качестве партнеров, поскольку с возрастом они могут научиться контролировать свое поведение. В то время как женщины, наоборот, могут становиться более манипулятивными с годами.

Мнение психолога

Психолог Яна Корнилова отмечает, что никто не застрахован от насилия в отношениях, независимо от знака зодиака. По ее мнению, важно обращать внимание не только на знак зодиака, но и на опыт предыдущих отношений у партнера.

"В начале серьезных отношений все мы совершаем ошибки. В первых отношениях девушки могут быть более ревнивыми и манипулятивными из-за недостатка опыта, что может затруднить создание здоровых и долгосрочных отношений", — объясняет специалист.

Кроме того, Корнилова отмечает, что женщины, пережившие развод, также могут проявлять манипулятивное поведение из-за страха потерять партнера снова, и они будут стараться удержать его любыми средствами.