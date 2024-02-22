Астролог Попова рассказала, какие камни помогут пробудить вдохновение

1:15 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Уникальное украшение, в котором гармонично сочетаются флюорит, аметист, дымчатый кварц, чёрный агат и горный хрусталь, способно вдохновить своего обладателя. Об этом рассказала астролог и геммоастролог Наталья Попова.

По мнению специалиста, флюорит отвечает за вдохновение, поэтому в украшениях, предназначенных для тех, кто ищет музу, этот камень должен занимать особое место.

"Флюорит также способствует улучшению настроения и обучению", — подчеркнула астролог.

Также рекомендуется добавить аметист, который помогает человеку стать более осознанным и избавиться от страхов. Дымчатый кварц необходим для очищения мыслей от лишнего, а чёрный агат обеспечивает защиту от негативных воздействий как снаружи, так и изнутри.

Горный хрусталь, добавленный в украшение, усилит действие всех остальных камней и гармонизирует энергетические центры человека, помогая ему достичь баланса и лучше усваивать информацию, сообщает Москва 24.

Украшение, содержащее все эти камни, сможет помочь в тех ситуациях, когда не хватает вдохновения, неясно, с чего начать, или когда нет желания заниматься чем-либо, заключила геммоастролог.