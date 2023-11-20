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TimesRu: россияне просят у "магов" привороты, снять бедность и помочь СВО

4:46
Гороскопы

Согласно анализу самых популярных "магических" сообществ и рассказам "магов", россияне сейчас чаще всего обращаются с запросами о привороте, избавлении от бедности или проклятии кого-либо.

TimesRu: россияне просят у "магов" привороты, снять бедность и помочь СВО
Фото: https://www.lifestyleasia.com/ind/astrology/the-latest/tarot-card-readings-what-is-it-and-how-can-you-do-it/

По словам аналитиков, ими были проведены:

  1. Анализ самых популярных "магических" сообществ в соцсети ВКонтакте,
  2. Анонимные опросы-интервью с представителями "сферы эзотерических услуг".

Также исследование Telegram-канала TimesRu показало - "магическим" путём наши сограждане просят:

  • Защитить бойца на СВО от ранения или гибели,
  • Вылечить себя или близкого человека,
  • Отшептать любовницу или соперницу, вернуть мужа/парня,
  • "Заговорить" человека от пьянства или измен,
  • Помочь сдать сессию в вузе, колледже или техникуме,
  • Проклясть кого-либо конкретно или даже целый народ.

На первом месте по всем показателям оказались поиск или покупка ритуала "приворота" (магического действия, которое якобы заставит человека любить и желать приворожившую).

Опрошенные "маги" сообщили, что россияне, в основном молодые жительницы регионов, требуют "самые сильные, страшные, пусть "чёрные" обряды", не задумываясь о последствиях и побочных эффектах.

Второе место заняли просьбы "выгнать бедность" - причём чаще всего жители нашей страны ищут или просят провести ритуал перевода бедности "на монетки или бумажные деньги".

Такие деньги они потом подбрасывают в общественные места с расчётом на то, что прохожие их "найдут", поднимут и заберут себе их финансовые неудачи и беспросветную бедность.

Удивительно, но основной причиной бедности, которую обратившиеся хотят "скинуть на другого" являются... взятые человеком в здравом уме кредиты, на выплату которых не хватает денег.

Чуть реже через купюры или монеты обратившиеся хотят "скинуть на другого человека" свою тяжёлую болезнь - с этим приходит каждый 15-й клиент.

Если верить исследованию, россияне из-за финансовой и геополитической турбулентности, боевых действий и стресса стали более злыми. Именно так авторы исследования трактуют поиск и просьбы навести на врагов, соперников, и т.д. самую "лютую, чёрную, жестокую" порчу.

Особенно примечательно, что каждое 20-е обращение связано с желанием "проклясть (украинцев) и навести порчу на Украину или её лидеров". Скорее всего, это связано с желанием "побыстрее разобраться с ними" и вернуться к привычной мирной жизни.

Согласно предварительным итогам онлайн-продаж, спрос на карты Таро в 2023 году увеличился в десять раз.

Число онлайн- и оффлайн-обращений за "раскладом Таро" возросли в 19 раз. К примеру, за один интернет-расклад Таро в мессенджере или соцсети россияне готовы платить от 500 рублей (в провинции) до 1500 рублей (в столицах и городах-миллионниках).

Национальные соцопросы показали, что треть россиян ориентируются на гороскопы или советы нумеролога при принятии важных финансовых или личных решений. Также 25% россиян верят в существование предсказателей, колдунов и возможность наведения порчи.

Обращение к услугам эзотерики в России значительно увеличилось, и россияне стали на 74% чаще интересоваться онлайн-предсказаниями по Таро, астрологией и нумерологией, ранее сообщал "МК".

Также Pravda.Ru рассказывала - в 2023 году наши сограждане тратили миллиарды (!!!) рублей на то, чтобы научиться раскладывать Таро, заниматься нумерологией, считать гороскопы.

Важно отметить, что в 2015 году доля суеверных людей была вдвое больше, в то время как в конце 80-ых и начале 90-ых годов она составляла 60-70% населения.

Тогда советский (и постсоветский) народ бросился к ранее запрещённым "магам", "колдунам", "экстрасенсам", "гадалкам и прорицателям" - точнее, тем кто себя за них выдавал.

"Люди носились от экстрасенсов с Джуной к Кашпировскому, Чумаку, от колдуна Кулебякина и сект к "чёрному магу Лонго", - напоминают авторы.

Эксперты связывают это с усилением хаотических процессов, которые не контролируют ни власти, ни обычные люди. Они отмечают, что люди стали пытаться воздействовать на свою судьбу мистическими и оккультными методами - так как видят, что их жизнь зависит от случайных факторов.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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