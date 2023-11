Освободиться от лишнего веса для Овнов и Скорпионов обычно оказывается более сложной задачей по сравнению с другими представителями знаков зодиака, утверждает астролог Катерина Дятлова, делая акцент на особенностях их жизни и стиле. По её словам, стресс, высокая рабочая нагрузка, постоянные решения и стремление к успеху могут привести к набору веса, который становится своего рода защитой от токсичного окружения.

Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0