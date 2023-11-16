Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Чернов раскрыл новую схему обмана при покупке автомобилей
Автоэксперт Хайцеэр назвал признаки автомобиля, побывавшего в ДТП
Моргенштерн* снова попал на штраф
Правнучка Хрущёва рассказала, для чего её дед передал Крым Украине: эти украинцы знают, как яблони разводить
В Москве обезьяну Масю посадили "за решетку" после "захвата заложника"
Врач Романенко рассказала об опасности бесконтрольного употребления жаропонижающих
Зеленский заявил о планах России развязать войну на Балканах
Lada Samara стала самым популярным автомобилем с пробегом
Политолог Марков под прицелом: проверка высказываний о военных

Астролог Дятлова: труднее всего сбросить лишний вес Овнам и Скорпионам

Гороскопы

Освободиться от лишнего веса для Овнов и Скорпионов обычно оказывается более сложной задачей по сравнению с другими представителями знаков зодиака, утверждает астролог Катерина Дятлова, делая акцент на особенностях их жизни и стиле. По её словам, стресс, высокая рабочая нагрузка, постоянные решения и стремление к успеху могут привести к набору веса, который становится своего рода защитой от токсичного окружения.

Астролог Дятлова: труднее всего сбросить лишний вес Овнам и Скорпионам
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

Несгибаемый график этих двух знаков порой не позволяет им даже нормально пообедать, и, кажется, что они лучше функционируют с пустым желудком. Этот образ жизни приводит к отказу от утреннего приёма пищи, что с течением времени усугубляет ситуацию. Дятлова отмечает, что еда для Овнов и Скорпионов становится своего рода защитой и способом расслабления после напряжённого дня.

Как сообщает Москва 24, для преодоления проблемы, астролог предлагает им заменить "заедание" другими видами потребления, такими как активный шопинг, общение с друзьями и разнообразные развлекательные мероприятия. Однако самым эффективным методом, по её мнению, является разнообразие физической активности, такое как бег, танцы, велосипедные прогулки. Также важно научиться эффективно выражать агрессию и стресс, что могут помочь театрально-психологические курсы.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в Дзене...

Астролог рассказала, что делать знакам Зодиака, чтобы у них были деньги.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин Кибермошенничество: как власть предлагает бороться с ним в интернете Алексей Гончаров
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Автоэксперт Чернов раскрыл новую схему обмана при покупке автомобилей
Автоэксперт Хайцеэр назвал признаки автомобиля, побывавшего в ДТП
Астролог Дятлова: труднее всего сбросить лишний вес Овнам и Скорпионам
Моргенштерн* снова попал на штраф
Правнучка Хрущёва рассказала, для чего её дед передал Крым Украине: эти украинцы знают, как яблони разводить
Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP
В Москве обезьяну Масю посадили "за решетку" после "захвата заложника"
Врач Романенко рассказала об опасности бесконтрольного употребления жаропонижающих
Зеленский заявил о планах России развязать войну на Балканах
Lada Samara стала самым популярным автомобилем с пробегом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников