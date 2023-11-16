Астролог Дятлова: труднее всего сбросить лишний вес Овнам и Скорпионам

Освободиться от лишнего веса для Овнов и Скорпионов обычно оказывается более сложной задачей по сравнению с другими представителями знаков зодиака, утверждает астролог Катерина Дятлова, делая акцент на особенностях их жизни и стиле. По её словам, стресс, высокая рабочая нагрузка, постоянные решения и стремление к успеху могут привести к набору веса, который становится своего рода защитой от токсичного окружения.

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Несгибаемый график этих двух знаков порой не позволяет им даже нормально пообедать, и, кажется, что они лучше функционируют с пустым желудком. Этот образ жизни приводит к отказу от утреннего приёма пищи, что с течением времени усугубляет ситуацию. Дятлова отмечает, что еда для Овнов и Скорпионов становится своего рода защитой и способом расслабления после напряжённого дня.

Как сообщает Москва 24, для преодоления проблемы, астролог предлагает им заменить "заедание" другими видами потребления, такими как активный шопинг, общение с друзьями и разнообразные развлекательные мероприятия. Однако самым эффективным методом, по её мнению, является разнообразие физической активности, такое как бег, танцы, велосипедные прогулки. Также важно научиться эффективно выражать агрессию и стресс, что могут помочь театрально-психологические курсы.

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