На Земле бушует одна из сильнейших за последние 4 года магнитных бур

На Земле примерно в 1 час ночи было зафиксировано начало одной из сильнейших магнитных бурь, которые только наблюдались за последние несколько лет. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Индекс геомагнитной активности, в течение последних нескольких дней постепенно снижавшийся до нормы, резко вырос до 7 баллов (его максимальное значение составляет 9 баллов). 7-балльный уровень гермагнитной активности показывает, что, по 5-балльной шкале началась магнитная буря третьего уровня.

Помимо этого наблюдается резкое увеличение скорости солнечного ветра, до более чем 800 км/с (было 400 км/с). Плотность межпланетной плазмы выросла почти в 100 раз. Всё это – признаки сильного солнечного выброса, который достиг Земли.

Учёные диагностировали вспышку класса M 1.7 (под классом М понимают сильные вспышки, после которых следует уже максимальный класс Х), уточнив, что этот солнечный выброс произошёл 2 ноября примерно в 6 утра мск.

Остаётся открытым вопрос, почему вспышка началась так неожиданно для специалистов, которые прогнозировали лишь незначительные возмущения.

За последние 4 года на Земле наблюдалось всего лишь 4 магнитные бури такой же силы (предыдущая была зафиксирована в этом году 12 мая).

Учёные считают, что магнитное поле планеты будет нестабильно ещё в течение 2-3 дней, хотя специалисты полагают, что таких резких скачков больше быть не должно.

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