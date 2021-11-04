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На Земле бушует одна из сильнейших за последние 4 года магнитных бур

Гороскоп

На Земле примерно в 1 час ночи было зафиксировано начало одной из сильнейших магнитных бурь, которые только наблюдались за последние несколько лет. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

На Земле бушует одна из сильнейших за последние 4 года магнитных бур

Индекс геомагнитной активности, в течение последних нескольких дней постепенно снижавшийся до нормы, резко вырос до 7 баллов (его максимальное значение составляет 9 баллов). 7-балльный уровень гермагнитной активности показывает, что, по 5-балльной шкале началась магнитная буря третьего уровня.

Помимо этого наблюдается резкое увеличение скорости солнечного ветра, до более чем 800 км/с (было 400 км/с). Плотность межпланетной плазмы выросла почти в 100 раз. Всё это – признаки сильного солнечного выброса, который достиг Земли.

Учёные диагностировали вспышку класса M 1.7 (под классом М понимают сильные вспышки, после которых следует уже максимальный класс Х), уточнив, что этот солнечный выброс произошёл 2 ноября примерно в 6 утра мск. 

Остаётся открытым вопрос, почему вспышка началась так неожиданно для специалистов, которые прогнозировали лишь незначительные возмущения.

За последние 4 года на Земле наблюдалось всего лишь 4 магнитные бури такой же силы (предыдущая была зафиксирована в этом году 12 мая). 

Учёные считают, что магнитное поле планеты будет нестабильно ещё в течение 2-3 дней, хотя специалисты полагают, что таких резких скачков больше быть не должно.

 

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Крупнейшая Магнитная Буря за последнее время, накрыла Землю
Автор: Светлана Нерадовская
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