Названа неожиданная польза пищевой соды

Американские исследователи пришли к выводу, что пищевая сода помогает при ряде заболеваний.

Фото: www.ogorod.ru

Исследователи из Медицинского колледжа штата Джорджия (США) выяснили, что употребление пищевой соды уменьшает воспаления при аутоиммунных заболеваниях, например при ревматоидном артрите.

По данным медиков, сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты, которая помогает пищеварению. Также употребление соды снижает нагрузку на селезенку, которая не готовит защитный иммунный ответ.

Как пояснил физиолог Пол О' Коннор, при заболеваниях почек кровь может сильно окислиться, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Антацид же замедляет этот процесс.

"Клинические испытания показали, что дневная доза пищевой соды способна не только понизить окисляемость, но даже замедлить развитие болезни почек", - отметил О' Коннор.

То, что пищевой содой можно снять приступ изжоги и до блеска отмыть жирную посуду общеизвестно. Но этот невзрачный белый порошок, обладающий щелочными свойствами, оказывается, способен заменить собой целую домашнюю аптечку.

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