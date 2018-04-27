Американские исследователи пришли к выводу, что пищевая сода помогает при ряде заболеваний.
Исследователи из Медицинского колледжа штата Джорджия (США) выяснили, что употребление пищевой соды уменьшает воспаления при аутоиммунных заболеваниях, например при ревматоидном артрите.
По данным медиков, сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты, которая помогает пищеварению. Также употребление соды снижает нагрузку на селезенку, которая не готовит защитный иммунный ответ.
Как пояснил физиолог Пол О' Коннор, при заболеваниях почек кровь может сильно окислиться, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Антацид же замедляет этот процесс.
"Клинические испытания показали, что дневная доза пищевой соды способна не только понизить окисляемость, но даже замедлить развитие болезни почек", - отметил О' Коннор.
То, что пищевой содой можно снять приступ изжоги и до блеска отмыть жирную посуду общеизвестно. Но этот невзрачный белый порошок, обладающий щелочными свойствами, оказывается, способен заменить собой целую домашнюю аптечку.
Читайте больше:
Сода избавит от мигрени, грибка и пота
Российские военные самолеты за последние восемь месяцев восемь раз приближались к французским военным кораблям.
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Западная пресса активно обсуждает российский комплекс "Статус-6", известный как оружие Судного дня.
Беседа с российским подводником, капитаном 1 ранга Н.А.Черкашиным - ...Самое интересное, в этот момент в заливе Сидра находилась еще советская атомная подводная лодка К-172, под командованием капитана 2 ранга Николая Шашкова, вооруженная ракетами с ядерными боеголовками. У нее было задание: если американцы начнут высадку десанта на побережье Сирии, всплыть и нанести удар по израильскому побережью ядерными ракетами. А что такое израильское побережье? Это все государство Израиль, вытянутое вдоль побережья… То есть, 8 ядерных ударов по Израилю - и государства