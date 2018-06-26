Французские ученые: рак можно предотвратить в 40 % случаев

Советы о том, что нужно вести здоровый образ жизни, мы слышим на каждом шагу. Ученые из Международного агентства по изучению рака в Лионе (МАИР) опубликовали исследование, результаты которого дают понять, что такие рекомендации — это не просто слова. Курение, алкоголь, неправильное питание и вследствие этого ожирение становятся наиболее частыми причинами рака.

40% заболеваний можно предотвратить, если отказаться от вредных привычек, считают исследователи. Это значит, что у человечества есть шансы победить более двух видов рака из пяти.

"Половина всех раковых заболеваний, которые можно было предотвратить, возникали из-за табака. Другие факторы риска — это, главным образом, употребление алкоголя, избыточный вес и плохое питание. 142 000 случаев рака из 350 000 диагнозов в 2015 году можно было бы избежать, — заявила Изабель Соерйоматарам, координатор исследования МАИР, цитирует Le Figaro.

Особенно быть внимательными к своему здоровью нужно женщинам, отмечают исследователи. Именно у этой категории населения чаще встречаются неизлечимые формы рака. У мужчин основными причинами развития заболевания становятся употребление алкоголя и табака (почти в 30% случаев), неправильное питание и профессиональное облучение.

Причины рака у женщин — это употребление алкоголя и табака, а также ожирение. Ученые отметили, что за последние годы курящих дам стало намного больше, а потому увеличился процент заболеваний рака из-за этой вредной привычки с 6 % в 2000 году до 8% в нынешнем. Алкоголь также стал более распространенной проблемой у женщин, ведущей к онкологии.

Другими факторами риска для женщин были названы: употребление гормонов, инфекции, ионизирующее излучение, загрязнение воздуха, солнечная радиация, грудное вскармливание менее, чем в течение шести месяцев и воздействие химических веществ.

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