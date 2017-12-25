Ученые обнаружили преимущество у людей с лишним весом

Сотрудники Бристольского университета утверждают, что им удалось выявить по меньшей мере одно преимущество, которым обладают люди с избыточным весом по сравнению с теми, чей вес не превышает норму, - это невозмутимость.

Изучив данные свыше 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, исследователи пришли к выводу, что полные люди довольно спокойно реагируют на внешние раздражители и проявляют больше выдержки в критических ситуациях, чем стройные.

Ученые пришли к выводу, что все дело в отношении к еде: люди, которые ограничивают себя в употреблении любимых вкусностей, сохраняют фигуру, но становятся раздражительными, а балующие себя поклонники деликатесов живут в согласии с собой и поэтому демонстрируют большую психологическую устойчивость, пишет британская газета The Independent.

При этом специалисты, разумеется, напомнили, что накопление избыточного веса влечет за собой повышение риска развития и обострения различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, а также диабет и эндокринные нарушения, поскольку жировая ткань провоцирует усиленную выработку женских половых гормонов.

На самом деле о "расслабляющем" эффекте лишнего веса у тех, кто сумел с ним смириться, психологи говорят уже давно - но сравнение они делают не между полными и стройными, а между полными с комплексами и извечным стремлением похудеть и довольными жизнью полными, которые перестали зацикливаться на избавлении от лишних килограммов и лишать себя удовольствия от вкусной еды. Первые действительно нервничают и недовольны своей жизнью.

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