Чувствуете боль в ногах: проблема в холестерине

Как высокий холестерин влияет на ахиллово сухожилие

Высокий уровень холестерина может оказывать негативное воздействие на ахиллово сухожилие, вызывая тендинит — воспаление и раздражение данной области.

Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

Эксперты выделяют несколько признаков тендинита, включая боль при ходьбе по лестнице, боль в стопе после физических нагрузок, слабость в голенях и отек стопы.

Важно консультироваться со специалистами перед принятием любых мер, так как материалы новостного характера не могут заменить профессиональные медицинские советы.

Уточнения

