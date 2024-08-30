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Чувствуете боль в ногах: проблема в холестерине

Как высокий холестерин влияет на ахиллово сухожилие
Здоровье

Высокий уровень холестерина может оказывать негативное воздействие на ахиллово сухожилие, вызывая тендинит — воспаление и раздражение данной области.

Как высокий холестерин влияет на ахиллово сухожилие
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

Эксперты выделяют несколько признаков тендинита, включая боль при ходьбе по лестнице, боль в стопе после физических нагрузок, слабость в голенях и отек стопы.

Важно консультироваться со специалистами перед принятием любых мер, так как материалы новостного характера не могут заменить профессиональные медицинские советы.

Уточнения

Сухожи́лие — образование из соединительной ткани, концевая структура поперечно-полосатых мышц, с помощью которой они прикрепляются к костям скелета. == Литература == Большая советская энциклопедия — Сухожилие. Fukuta, S.; Oyama, M.; Kavalkovich, K.; Fu, F. H.; Niyibizi, C., Identification of types II, IX and X collagens at the insertion site of the bovine achilles tendon. Matrix Biology 1998, 17, (1), 65-73. PMID 9628253 (англ.) Jozsa, L., and Kannus, P., Human Tendons: Anatomy, Physiology, and Pathology. Human Kinetics: Champaign, IL, 1997. (англ.)

Го́лень — отдел конечности у членистоногих и наземных позвоночных. == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 147. — 831 с. — 100 000 экз.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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