Как обычный отказ от сахара может предотвратить болезни сердца

Кардиолог назвал сахар причиной повышенного давления у гипертоников

Кардиолог Герман Гендельман рассказал, что отказ от сахара может помочь снизить артериальное давление. Ученые провели исследование, в рамках которого участникам на девять дней запретили употреблять добавочный сахар.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Результаты показали значительное улучшение здоровья гипертоников: давление нормализовалось, снизился уровень сахара в крови и вес. Спустя шесть месяцев участники сбросили в среднем семь килограммов, уменьшили талию на шесть сантиметров, а давление снизилось на десять миллиметров ртутного столба.

Гендельман подчеркнул, что такие изменения не всегда достигаются даже при помощи лекарств. Также отказ от сахара уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

Врач ранее также рекомендовал включить в рацион семена ячменя для профилактики диабета и предостерег россиян от опасных привычек при посещении бани, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.