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Как обычный отказ от сахара может предотвратить болезни сердца

Кардиолог назвал сахар причиной повышенного давления у гипертоников
1:02
Здоровье

Кардиолог Герман Гендельман рассказал, что отказ от сахара может помочь снизить артериальное давление. Ученые провели исследование, в рамках которого участникам на девять дней запретили употреблять добавочный сахар.

Кардиолог назвал сахар причиной повышенного давления у гипертоников
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Результаты показали значительное улучшение здоровья гипертоников: давление нормализовалось, снизился уровень сахара в крови и вес. Спустя шесть месяцев участники сбросили в среднем семь килограммов, уменьшили талию на шесть сантиметров, а давление снизилось на десять миллиметров ртутного столба.

Гендельман подчеркнул, что такие изменения не всегда достигаются даже при помощи лекарств. Также отказ от сахара уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

Врач ранее также рекомендовал включить в рацион семена ячменя для профилактики диабета и предостерег россиян от опасных привычек при посещении бани, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %. == Литература == Рэндольф Несси. Хорошие плохие чувства. Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства = Randolph M. Nesse. Good Reasons for Bad Feelings: Insights from the Frontier of Evolutionary Psychiatry / пер. с англ. Мария Десятова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 540 с. — ISBN 978-5-00139-281-1.

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст. == Литература == Жолондз, М. Я. Новый взгляд на гипертонию : Причины и лечение. — М. : Питер, 2011. — С. 192. — ISBN 978-5-49807-882-3. Рубин А. Л. Гипертония для «чайников» = High Blood Pressure For Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 496. — ISBN 0-7645-5424-7. Фадеев П. А. Гипертония. Болезнь повышенного артериального давления. — М.: ЭКСМО, 2014. — с. 432.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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