Диетолог рассказала о негативных последствиях частого употребления пива

Врач Комиссарова: частое употребление пива приводит к сильному набору веса

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По информации РИА Новости, диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила о негативных последствиях регулярного потребления пива. По её словам, это может привести к существенному набору веса и увеличению объёма талии.

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Эксперт также отметила, что злоупотребление этим алкогольным напитком повышает риск развития стеатоза печени, цирроза и формирования алкогольной зависимости. В качестве альтернативы Комиссарова рекомендует выбирать безалкогольные варианты пива.

Специалист объяснила, что алкогольное пиво содержит больше калорий из-за наличия спирта: в одном грамме этилового спирта содержится 7 калорий, а в грамме сахара 4 калории.

"Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией", — отметила Альбина Комиссарова.