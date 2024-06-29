Диетолог рассказала о негативных последствиях частого употребления пива

По информации РИА Новости, диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила о негативных последствиях регулярного потребления пива. По её словам, это может привести к существенному набору веса и увеличению объёма талии.
Эксперт также отметила, что злоупотребление этим алкогольным напитком повышает риск развития стеатоза печени, цирроза и формирования алкогольной зависимости. В качестве альтернативы Комиссарова рекомендует выбирать безалкогольные варианты пива.
Специалист объяснила, что алкогольное пиво содержит больше калорий из-за наличия спирта: в одном грамме этилового спирта содержится 7 калорий, а в грамме сахара 4 калории.
"Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией", — отметила Альбина Комиссарова.
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