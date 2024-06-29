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Диетолог рассказала о негативных последствиях частого употребления пива

Врач Комиссарова: частое употребление пива приводит к сильному набору веса

0:57
Здоровье

По информации РИА Новости, диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила о негативных последствиях регулярного потребления пива. По её словам, это может привести к существенному набору веса и увеличению объёма талии.

Врач Комиссарова: частое употребление пива приводит к сильному набору веса
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эксперт также отметила, что злоупотребление этим алкогольным напитком повышает риск развития стеатоза печени, цирроза и формирования алкогольной зависимости. В качестве альтернативы Комиссарова рекомендует выбирать безалкогольные варианты пива.

Специалист объяснила, что алкогольное пиво содержит больше калорий из-за наличия спирта: в одном грамме этилового спирта содержится 7 калорий, а в грамме сахара 4 калории.

"Нет безопасной дозы алкоголя, поэтому полный отказ от алкогольных напитков является приоритетной рекомендацией", — отметила Альбина Комиссарова.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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