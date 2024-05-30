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Какой лук полезнее: красный или обычный

Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения

1:19
Здоровье

Основная масса полезных веществ содержится в верхних слоях красного лука, поэтому важно очищать его аккуратно, снимая не более одного слоя.

Красный лук защищает от диабета и замедляет процессы старения
Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, не стоит превышать норму потребления лука — не более 100 грамм за один приём пищи.

В чём польза красного лука

Красный лук содержит почти в два раза больше природных антиоксидантов, чем светлые сорта. Благодаря этому он обладает мощным противовоспалительным действием.

Кроме того, красный лук предотвращает развитие сахарного диабета, нервных заболеваний и замедляет процессы старения клеток. Красный лук содержит железо, марганец, медь, фтор, витамин С, К, группы В, бета-каротин, селен, полезные незаменимые аминокислоты — аргинин, лейцин, фенилаланин, триптофан, фитонциды — обладают противомикробными свойствами.

Какой лук полезнее: красный или обычный 

Красный лук может содержать большее количество антиоксидантов, которые полезны в борьбе со свободными радикалами и воспалением.

Однако разница в уровнях антиоксидантов между красным и белым луком не настолько значительна, чтобы один сорт был значительно полезнее другого.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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