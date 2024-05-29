Свиное мясо: вредно или полезно для здоровья

Свинина необходима для роста мышечной массы

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вокруг свинины всегда много споров. Важно знать пользу и вред мяса.

Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.

Полезно ли мясо свинины

Свинина полезна для здоровья, потому что содержит много белка и жира. Это значит, что из небольшой порции свинины человек получает заряд энергии, белка и аминокислот.

Они поддерживают состояние мышечной массы человека и стимулируют её рост. Поэтому свинина является полезным продуктом для людей, которые занимаются спортом. Кроме того, свинина богата многими другими витаминами и минералами. Например, кальций, магний, фосфор, калий, натрий, сера, цинк и йод.

Они способствуют нервной проводимости, формированию скелета, поддержанию кислотно-щелочного баланса и нормальной работе мышц.

Чем вредно мясо свинины

Самая большая опасность употребления свинины заключается в неправильном приготовлении мяса.

Дело в том, что сырая или недоваренная свинина может содержать болезнетворные микроорганизмы, которые живут в необработанном мясе. Они могут нанести вред здоровью человека.