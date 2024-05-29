Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России участились случаи нового вида автомобильного мошенничества
США могут принять контрмеры для борьбы с успехами РФ на Украине
Какие приправы безнадежно испортят вкус борща
Леонардо Ди Каприо устроил шопинг для племянницы Норманди в Беверли-Хиллз
СК "СберСтрахование" выплатила 4,4 млн рублей на ремонт теплохода в Карском море
Рассказываем, как продлить срок годности клубники
Радимов: "Гендиректор "Факела" улетел в космос со словами о "народной команде"
Александр Цекало заработал 4,1 млрд рублей на своих бизнесах
Кинологи рассказали, почему собака может быть агрессивна к сородичам
Свиное мясо: вредно или полезно для здоровья

Свинина необходима для роста мышечной массы

1:13
Здоровье

Вокруг свинины всегда много споров. Важно знать пользу и вред мяса.

Свинина необходима для роста мышечной массы
Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.

Полезно ли мясо свинины

Свинина полезна для здоровья, потому что содержит много белка и жира. Это значит, что из небольшой порции свинины человек получает заряд энергии, белка и аминокислот.

Они поддерживают состояние мышечной массы человека и стимулируют её рост. Поэтому свинина является полезным продуктом для людей, которые занимаются спортом. Кроме того, свинина богата многими другими витаминами и минералами. Например, кальций, магний, фосфор, калий, натрий, сера, цинк и йод.

Они способствуют нервной проводимости, формированию скелета, поддержанию кислотно-щелочного баланса и нормальной работе мышц.

Чем вредно мясо свинины

Самая большая опасность употребления свинины заключается в неправильном приготовлении мяса.

Дело в том, что сырая или недоваренная свинина может содержать болезнетворные микроорганизмы, которые живут в необработанном мясе. Они могут нанести вред здоровью человека.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ

Юморист впервые рассказал об этом.

Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Опилки в огороде: плюсы и минусы
Можно ли использовать опилки в огороде
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Как разговаривать на кошачьем: наглядное краткое пособие
Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников
Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников
Последние материалы
Рассказываем, как продлить срок годности клубники
Радимов: "Гендиректор "Факела" улетел в космос со словами о "народной команде"
Кинологи рассказали, почему собака может быть агрессивна к сородичам
Александр Цекало заработал 4,1 млрд рублей на своих бизнесах
Создайте своё взбитое мыло: пошаговый рецепт для роскошного ухода за кожей
ESOC: у людей с высоким доходом снижен риск летального исхода инсульта
Более трети родителей предпочли бы жить рядом с детьми
Летние путешествия по России: зачем нужна дополнительная страховка?
Бензина АИ-92 в машинах с рекомендацией АИ-95 или АИ-98 может привести к проблемам
Россия ожидает дополнительные доходы от налоговых изменений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников