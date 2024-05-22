The Indian Express: кедровые орехи богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, поэтому их употребление улучшить сердечно-сосудистую и пищеварительную системы

Кедровые орехи обладают массой полезных свойств для здоровья человека.
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В этих орехах много белка и полезных жиров, поэтому они подойдут для вегетарианцев. А также в них содержится магний, цинк и витамин Е. Их можно использовать в качестве самостоятельного перекуса, а также разнообразить знакомые блюда, добавляя к мясу, в салаты, молочные продукты и десерты.
По словам Каникки Малхотры, диетолога-консультанта и преподавателя диабета, употребление кедровых орехов может улучшить сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, укрепить иммунитет и обеспечить источник энергии, пишет The Indian Express.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия