The Indian Express: кедровые орехи богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, поэтому их употребление улучшить сердечно-сосудистую и пищеварительную системы

Кедровые орехи богаты полезными жирами и клетчаткой

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кедровые орехи обладают массой полезных свойств для здоровья человека.

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В этих орехах много белка и полезных жиров, поэтому они подойдут для вегетарианцев. А также в них содержится магний, цинк и витамин Е. Их можно использовать в качестве самостоятельного перекуса, а также разнообразить знакомые блюда, добавляя к мясу, в салаты, молочные продукты и десерты.

По словам Каникки Малхотры, диетолога-консультанта и преподавателя диабета, употребление кедровых орехов может улучшить сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, укрепить иммунитет и обеспечить источник энергии, пишет The Indian Express.