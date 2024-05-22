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The Indian Express: кедровые орехи богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, поэтому их употребление улучшить сердечно-сосудистую и пищеварительную системы

Кедровые орехи богаты полезными жирами и клетчаткой

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Здоровье

Кедровые орехи обладают массой полезных свойств для здоровья человека.

Кедровые орехи богаты полезными жирами и клетчаткой
Фото: commons.wikimedia.org by Katpjotr is licensed under public domain

В этих орехах много белка и полезных жиров, поэтому они подойдут для вегетарианцев. А также в них содержится магний, цинк и витамин Е. Их можно использовать в качестве самостоятельного перекуса, а также разнообразить знакомые блюда, добавляя к мясу, в салаты, молочные продукты и десерты.

По словам Каникки Малхотры, диетолога-консультанта и преподавателя диабета, употребление кедровых орехов может улучшить сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, укрепить иммунитет и обеспечить источник энергии, пишет The Indian Express.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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