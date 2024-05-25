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Диетолог дала объяснение о возможности замены мяса нутом в рационе

Врач Белоусова: в нуте много белка, который организму тяжело усвоить

0:55
Здоровье

Считается, что нут, известный также как турецкий горох, содержит множество витаминов и минералов, и поэтому некоторые люди рассматривают его как альтернативу мясу. Доктор диетолог и нутрициолог Анна Белоусова поделилась советами о том, как получить максимальную выгоду от потребления нута, как сообщает радио Sputnik.

Врач Белоусова: в нуте много белка, который организму тяжело усвоить
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно её словам, бобовые не могут выступать альтернативой мясу. В нуте, хотя и содержится много белка, организму его трудно усваивать, поэтому важно сочетать нут с продуктами животного происхождения, такими как мясо и курица.

Специалист также указала на то, что не стоит комбинировать нут с молочными продуктами из-за содержания в нём веществ, замедляющих усвоение кальция. Диетолог предупредила, что людям с остеопорозом не рекомендуется злоупотреблять нутом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
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