Диетолог дала объяснение о возможности замены мяса нутом в рационе

Считается, что нут, известный также как турецкий горох, содержит множество витаминов и минералов, и поэтому некоторые люди рассматривают его как альтернативу мясу. Доктор диетолог и нутрициолог Анна Белоусова поделилась советами о том, как получить максимальную выгоду от потребления нута, как сообщает радио Sputnik.
Согласно её словам, бобовые не могут выступать альтернативой мясу. В нуте, хотя и содержится много белка, организму его трудно усваивать, поэтому важно сочетать нут с продуктами животного происхождения, такими как мясо и курица.
Специалист также указала на то, что не стоит комбинировать нут с молочными продуктами из-за содержания в нём веществ, замедляющих усвоение кальция. Диетолог предупредила, что людям с остеопорозом не рекомендуется злоупотреблять нутом.
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