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Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии, болезни Альцгеймера и диабета

Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии

0:46
Здоровье

В очередном выпуске программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева сообщила, что, благодаря употреблению кофе, снижается риск развития болезни Альцгеймера.

Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что помимо этого кофе снижает риск появления мерцательной аритмии. Он также сообщил, что в день нужно употреблять от 1 до 3 чашек, это позволит уменьшить риск развития этого заболевания на 14%.

"Кофе — это мочегонный продукт, который может немного снизить артериальное давление. Кроме того, у людей, которые употребляют две чашки кофе и больше, шанс развития диабета меньше примерно на 25%", — сообщил Гандельман.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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