Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии, болезни Альцгеймера и диабета

В очередном выпуске программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева сообщила, что, благодаря употреблению кофе, снижается риск развития болезни Альцгеймера.
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Кардиолог Герман Гандельман добавил, что помимо этого кофе снижает риск появления мерцательной аритмии. Он также сообщил, что в день нужно употреблять от 1 до 3 чашек, это позволит уменьшить риск развития этого заболевания на 14%.
"Кофе — это мочегонный продукт, который может немного снизить артериальное давление. Кроме того, у людей, которые употребляют две чашки кофе и больше, шанс развития диабета меньше примерно на 25%", — сообщил Гандельман.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др