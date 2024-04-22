Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии, болезни Альцгеймера и диабета

Россиянам рассказали, что кофе снижает риск развития мерцательной аритмии

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В очередном выпуске программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева сообщила, что, благодаря употреблению кофе, снижается риск развития болезни Альцгеймера.

Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что помимо этого кофе снижает риск появления мерцательной аритмии. Он также сообщил, что в день нужно употреблять от 1 до 3 чашек, это позволит уменьшить риск развития этого заболевания на 14%.

"Кофе — это мочегонный продукт, который может немного снизить артериальное давление. Кроме того, у людей, которые употребляют две чашки кофе и больше, шанс развития диабета меньше примерно на 25%", — сообщил Гандельман.