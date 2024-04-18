The Obesity Society's Journal: тренировки с 7 до 9 утра помогают эффективней сбросить лишний вес

Учёные из университета Франклина Пирса (США) выяснили, что тренировки между 7 и 9 часами утра на голодный желудок помогают эффективно сбросить лишний вес.
Во время исследования при помощи фитнес-браслетов, учёные следили за тренировочным процессом 5 тысяч человек, которые пытались избавиться от лишних килограмм. В результате учёные пришли к выводу, что утренние тренировки до завтрака с 7 до 9 имели наибольший эффект в плане похудения. Результаты опубликовал журнал Obesity (The Obesity Society's Journal).
Специалисты объяснили это тем, что на голодный желудок утром уровень глюкозы в организме минимальный и это позволяет использовать жировые запасы в качестве основного источника энергии для тренировки. Они также отметили, что достаточно 40 минут активной физической нагрузки, например, бега или езды на велосипеде.