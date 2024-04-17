Вот почему всегда нужно класть лимон рядом с кроватью

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, для чего нужно класть лимон у кровати, какие преимущества для здоровья это даст.
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Лимоны полезны не только для приготовления блюд. Они отлично пригождаются и в домашнем хозяйстве, и для отдельного употребления. Особенно лимоны могут помочь тем людям, которым тяжело вставать по утрам. Вместо чашки кофе утром лучше съесть этот цитрус. Достаточно оставить возле кровати нарезанный на дольки лимон.
"Как показывает исследование лимоны улучшают настроение и облегчают подъем. Цитрусовые способствуют повышению уровня серотонина и, следовательно, увеличению гормона счастья и хорошего самочувствия", — сказала врач.
Фрукт поможет вам легче встать утром, его аромат придаст вам бодрости и хорошего настроения.
Кроме того, лимон может помочь при простуде, если его использовать с солью. Положите цитрус на небольшую тарелку и посыпьте его солью. Поставьте посуду возле кровати. Так вы обеспечите пользу для своих дыхательных путей. Лимон окажет антибактериальное действие на нос, поддержит иммунитет.
Если вы не хотите возиться с фруктом, то можно применить эфирное масло лимона. Капните несколько капель в аромалампу или на ватный тампон и положите его возле кровати.
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