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Вот почему всегда нужно класть лимон рядом с кроватью

Врач Алексеева: чтобы легко вставать по утрам, положите лимон у кровати

1:26
Здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, для чего нужно класть лимон у кровати, какие преимущества для здоровья это даст.

Врач Алексеева: чтобы легко вставать по утрам, положите лимон у кровати
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Лимоны полезны не только для приготовления блюд. Они отлично пригождаются и в домашнем хозяйстве, и для отдельного употребления. Особенно лимоны могут помочь тем людям, которым тяжело вставать по утрам. Вместо чашки кофе утром лучше съесть этот цитрус. Достаточно оставить возле кровати нарезанный на дольки лимон.

"Как показывает исследование лимоны улучшают настроение и облегчают подъем. Цитрусовые способствуют повышению уровня серотонина и, следовательно, увеличению гормона счастья и хорошего самочувствия", — сказала врач.

Фрукт поможет вам легче встать утром, его аромат придаст вам бодрости и хорошего настроения.

Кроме того, лимон может помочь при простуде, если его использовать с солью. Положите цитрус на небольшую тарелку и посыпьте его солью. Поставьте посуду возле кровати. Так вы обеспечите пользу для своих дыхательных путей. Лимон окажет антибактериальное действие на нос, поддержит иммунитет.

Если вы не хотите возиться с фруктом, то можно применить эфирное масло лимона. Капните несколько капель в аромалампу или на ватный тампон и положите его возле кровати.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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