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Врач Иванов: для профилактики любого вида рака нужно сократить потребление продуктов, способствующих набору веса

Названы правила диеты для профилактики рака

1:44
Здоровье

Соблюдение диеты играет ключевую роль в предотвращении рака, подчёркивает главный врач клиники "Мамма", онколог, онкохирург и химиотерапевт, Антон Иванов, опираясь на несколько основных правил.

Названы правила диеты для профилактики рака
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Ограничение потребления калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса, является важным аспектом, поскольку избыточный вес нарушает обмен веществ. При нормальном обмене клетки получают питание и функционируют нормально. Но любое нарушение в этом процессе может вызвать мутации в клетках и их неправильное деление, что может привести к различным последствиям, как утверждает Антон Иванов.

Ограничение употребления красного мяса также выделяется важным фактором в согласии с Ивановым. В красном мясе, таком как говядина, телятина, свинина, баранина, конина и козлятина, обнаруживается обилие полезного белка, витаминов группы В и гемового железа. Избыток последнего способствует увеличению производства свободных радикалов кислорода, способных повредить клетки и генетический материал в организме, что, в результате, может вызвать воспаление и разрушение клеток толстой кишки, спровоцировав развитие рака.

"Также важно употреблять больше продуктов растительного происхождения, включая овощи, фрукты и цельные зерновые. В них содержатся противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и множество других полезных веществ. Еще один важный пункт — сокращение потребления алкоголя, также важно ограничивать соль и избегать заплесневелых продуктов", — подытожил Антон Иванов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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