Какой чай нельзя пить при проблемах с давлением

Диетолог Дюваль: при высоком давлении зелёный чай лучше не пить

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анжелика Дюваль поделилась информацией, в каких случаях стоит отказаться от употребления зелёного чая. Об этом пишут "Народные новости".

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зелёный чай способствует более частому мочеиспусканию, что может негативно повлиять на здоровье людей с хроническими заболеваниями. Так, этот напиток лучше не употреблять, если есть проблемы с высоким давлением и принимаются лекарства для его понижения. Кроме того, ограничить такой чай нужно тем, у кого есть болезни мочевыделительной системы.

"Здоровым людям следует выпивать по две-три чашки зеленого чая в первой половине дня", — дополнила эксперт.

Из-за выпитого чая перегружается выделительная система и нарушается усвоение необходимых микроэлементов в организме. После 6 часов вечера лучше не пить никаких тонизирующих напитков, а зелёный чай как раз содержит в себе кофеин.