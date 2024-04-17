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5 признаков, что вы едите слишком много сахара

Врач Гуреева: слабый иммунитет говорит о чрезмерном употреблении сахара

1:17
Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева сообщила, что есть некоторые признаки, которые говорят о том, что вы едите слишком много сладкого. Об этом пишет "Медикфорум".

Врач Гуреева: слабый иммунитет говорит о чрезмерном употреблении сахара
Фото: flickr.com by Janet Hudson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы должны потреблять не более 50 граммов сахара для ежедневного потребления энергии в 2000 калорий. В зависимости от ситуации эту рекомендацию уже можно превысить двумя стаканами апельсинового сока. Эти секретные сахарные бомбы могут привести не только к ожирению, но и к диабету и сердечным заболеваниям", — говорит врач.

О потреблении большого количества сахара может говорить слабый иммунитет. Также стоит обратить внимание на постоянную усталость и вялость. Многие для получения бодрости стараются съесть шоколад. Он поможет только на время, но потом усталость станет ещё сильнее.

При большом употреблении сладких продуктов кишечная флора выходит из равновесия, что приводит к проблемам с пищеварением. Также из-за сладкого происходит нагрузка на зубы. Сахарная среда стаёт причиной развития кариеса.

Кроме того, на сладкое будет реагировать кожа. Могут появиться высыпания, тусклый цвет лица.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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