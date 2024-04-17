5 признаков, что вы едите слишком много сахара

Врач Гуреева: слабый иммунитет говорит о чрезмерном употреблении сахара

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева сообщила, что есть некоторые признаки, которые говорят о том, что вы едите слишком много сладкого. Об этом пишет "Медикфорум".

Фото: flickr.com by Janet Hudson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы должны потреблять не более 50 граммов сахара для ежедневного потребления энергии в 2000 калорий. В зависимости от ситуации эту рекомендацию уже можно превысить двумя стаканами апельсинового сока. Эти секретные сахарные бомбы могут привести не только к ожирению, но и к диабету и сердечным заболеваниям", — говорит врач.

О потреблении большого количества сахара может говорить слабый иммунитет. Также стоит обратить внимание на постоянную усталость и вялость. Многие для получения бодрости стараются съесть шоколад. Он поможет только на время, но потом усталость станет ещё сильнее.

При большом употреблении сладких продуктов кишечная флора выходит из равновесия, что приводит к проблемам с пищеварением. Также из-за сладкого происходит нагрузка на зубы. Сахарная среда стаёт причиной развития кариеса.

Кроме того, на сладкое будет реагировать кожа. Могут появиться высыпания, тусклый цвет лица.