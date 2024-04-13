На процесс похудения помимо питания и тренировок, оказывает влияние продолжительность и качество сна

Правильное питание и тренировки в вопросе похудения, конечно имеют первостепенное значение, однако на процесс потери лишних килограммов и обретения рельефного тела оказывает влияние ещё продолжительность и качество сна.
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Недостаток сна плохо влияет на восстановление после тренировок и может нарушить выработку гормонов грелина и лептина. Грелин отвечает за контроль чувства голода и сытости. Лептин заставляет вас чувствовать сытость и практически не выделяется, если вы мало спите, пишет издание FIT FOR FUN.
Таким образом, недостаток сна замедляет наращивание мышечной массы, а также увеличивает риск возникновения тяги к еде. Если вы хотите повысить свой метаболизм и сжигать больше калорий, вам следует наладить правильный режим сна.
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