На процесс похудения помимо питания и тренировок, оказывает влияние продолжительность и качество сна

На процесс похудения оказывает влияние продолжительность и качество сна

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание и тренировки в вопросе похудения, конечно имеют первостепенное значение, однако на процесс потери лишних килограммов и обретения рельефного тела оказывает влияние ещё продолжительность и качество сна.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Недостаток сна плохо влияет на восстановление после тренировок и может нарушить выработку гормонов грелина и лептина. Грелин отвечает за контроль чувства голода и сытости. Лептин заставляет вас чувствовать сытость и практически не выделяется, если вы мало спите, пишет издание FIT FOR FUN.

Таким образом, недостаток сна замедляет наращивание мышечной массы, а также увеличивает риск возникновения тяги к еде. Если вы хотите повысить свой метаболизм и сжигать больше калорий, вам следует наладить правильный режим сна.