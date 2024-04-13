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На процесс похудения помимо питания и тренировок, оказывает влияние продолжительность и качество сна

На процесс похудения оказывает влияние продолжительность и качество сна

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Здоровье

Правильное питание и тренировки в вопросе похудения, конечно имеют первостепенное значение, однако на процесс потери лишних килограммов и обретения рельефного тела оказывает влияние ещё продолжительность и качество сна.

На процесс похудения оказывает влияние продолжительность и качество сна
Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Недостаток сна плохо влияет на восстановление после тренировок и может нарушить выработку гормонов грелина и лептина. Грелин отвечает за контроль чувства голода и сытости. Лептин заставляет вас чувствовать сытость и практически не выделяется, если вы мало спите, пишет издание FIT FOR FUN.

Таким образом, недостаток сна замедляет наращивание мышечной массы, а также увеличивает риск возникновения тяги к еде. Если вы хотите повысить свой метаболизм и сжигать больше калорий, вам следует наладить правильный режим сна.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Тимошенко Татьяна
Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.
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