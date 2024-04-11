Учёные выявили продукты, увеличивающие вероятность возникновения глаукомы

Учёные Гарварда: сладости повышают вероятность возникновения глаукомы

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние научные исследования, проведённые экспертами из Гарвардского университета, выявили влияние определённых продуктов на вероятность возникновения глаукомы. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nutrients.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Ученые проанализировали информацию о 19 225 участниках, возраст которых был в среднем 38 лет. Показатель средней продолжительности медицинского наблюдения составил 12,9 лет.

Исследователи пришли к выводу, что повышенное потребление ультрапереработанных продуктов, особенно сладостей, значительно увеличивает риск возникновения глаукомы. Данная категория продуктов, производимых промышленным способом из очищенных ингредиентов с добавлением эмульгаторов, консервантов и искусственных ароматизаторов, включает сладкие газированные напитки, чипсы, выпечку, сухие завтраки, мороженое, шоколад, фастфуд и замороженную готовую еду.

Согласно определению, глаукома относится к категории заболеваний глаз, при которых наносится необратимый ущерб зрительному нерву и происходит сужение поля зрения у больных людей. Если не начать лечение, это заболевание может кончиться слепотой.