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Учёные выявили продукты, увеличивающие вероятность возникновения глаукомы

Учёные Гарварда: сладости повышают вероятность возникновения глаукомы

1:16
Здоровье

Недавние научные исследования, проведённые экспертами из Гарвардского университета, выявили влияние определённых продуктов на вероятность возникновения глаукомы. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nutrients.

Учёные Гарварда: сладости повышают вероятность возникновения глаукомы
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Ученые проанализировали информацию о 19 225 участниках, возраст которых был в среднем 38 лет. Показатель средней продолжительности медицинского наблюдения составил 12,9 лет.

Исследователи пришли к выводу, что повышенное потребление ультрапереработанных продуктов, особенно сладостей, значительно увеличивает риск возникновения глаукомы. Данная категория продуктов, производимых промышленным способом из очищенных ингредиентов с добавлением эмульгаторов, консервантов и искусственных ароматизаторов, включает сладкие газированные напитки, чипсы, выпечку, сухие завтраки, мороженое, шоколад, фастфуд и замороженную готовую еду.

Согласно определению, глаукома относится к категории заболеваний глаз, при которых наносится необратимый ущерб зрительному нерву и происходит сужение поля зрения у больных людей. Если не начать лечение, это заболевание может кончиться слепотой.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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