Спортивный врач объяснил, почему профессиональные спортсмены после карьеры набирают лишние килограммы

Врач спортивной медицины, реабилитолог, невролог, мануальный терапевт Ринат Акбаров рассказал, почему профессиональные спортсмены полнеют после завершения карьеры.
Эксперт рассказал, что действующие спортсмены придерживаются строгой диеты и много тренируются. Они следят за количеством потребляемых белков и углеводов, совмещая это с регулярными разминками.
Ранее диетолог Владислава Подымникова рассказала, сколько бананов можно есть в день.
"Например, хоккеисту или атлету нужно съедать в сутки определенное количество граммов белка на килограмм массы тела", — цитирует слова Акбарова "Вечерняя Москва".
После ухода из большого спорта люди отказываются от интенсивных физических нагрузок и также перестают соблюдать особую диету, что приводит к быстрому набору лишних килограммов.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.