Спортивный врач объяснил, почему профессиональные спортсмены после карьеры набирают лишние килограммы

Спортивный врач Акбаров рассказал о причинах набора веса у профессиональных спортсменов

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач спортивной медицины, реабилитолог, невролог, мануальный терапевт Ринат Акбаров рассказал, почему профессиональные спортсмены полнеют после завершения карьеры.

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Эксперт рассказал, что действующие спортсмены придерживаются строгой диеты и много тренируются. Они следят за количеством потребляемых белков и углеводов, совмещая это с регулярными разминками.

Ранее диетолог Владислава Подымникова рассказала, сколько бананов можно есть в день.

"Например, хоккеисту или атлету нужно съедать в сутки определенное количество граммов белка на килограмм массы тела", — цитирует слова Акбарова "Вечерняя Москва".

После ухода из большого спорта люди отказываются от интенсивных физических нагрузок и также перестают соблюдать особую диету, что приводит к быстрому набору лишних килограммов.