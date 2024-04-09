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Очень опасны для здоровья: узнайте, почему нельзя есть больше двух бананов в день

Диетолог Подымникова рассказала, сколько бананов можно есть в день

1:00
Еда

Известный факт, что бананы очень полезны для здоровья, в них много витаминов, калия, кальция и магния, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Эти фрукты помогают нормализовать пищеварение, укрепляют нервную систему, полезны даже для кожи. Однако нельзя есть больше двух бананов в день — и дело тут не только в избытке углеводов, которые могут привести к лишним кило.

Диетолог Подымникова рассказала, сколько бананов можно есть в день
Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

Как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" диетолог Владислава Подымникова, если переусердствовать с количеством бананов, то эти полезные фрукты принесут больше вреда.

"Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота", — отметила эксперт.

Подымникова подчеркнула, что людям, которые стремятся похудеть, не стоит съедать больше одного фрукта в день, поскольку в одном банане примерно 200 калорий. Также лучше всего есть бананы вместе с греческим йогуртом и яблоками, так удастся минимизировать вред от фрукта.

 

Сколько бананов можно в день
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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