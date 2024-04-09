Очень опасны для здоровья: узнайте, почему нельзя есть больше двух бананов в день

Диетолог Подымникова рассказала, сколько бананов можно есть в день

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Известный факт, что бананы очень полезны для здоровья, в них много витаминов, калия, кальция и магния, необходимых для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Эти фрукты помогают нормализовать пищеварение, укрепляют нервную систему, полезны даже для кожи. Однако нельзя есть больше двух бананов в день — и дело тут не только в избытке углеводов, которые могут привести к лишним кило.

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Как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" диетолог Владислава Подымникова, если переусердствовать с количеством бананов, то эти полезные фрукты принесут больше вреда.

"Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота", — отметила эксперт.

Подымникова подчеркнула, что людям, которые стремятся похудеть, не стоит съедать больше одного фрукта в день, поскольку в одном банане примерно 200 калорий. Также лучше всего есть бананы вместе с греческим йогуртом и яблоками, так удастся минимизировать вред от фрукта.