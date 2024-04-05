Названы неспецифичные симптомы диабета 2 типа

Врач Нефёдова: к неспецифичным симптомам диабета 2 типа относят сухость во рту

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Анна Нефёдова рассказала, что сахарный диабет может проявляться неспецифичными симптомами, которые пациент может проигнорировать и упустить начало заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам специалиста, в России значительно увеличивается число диабетиков, многие из них не знают о своём диагнозе, так как не проходят проверку здоровья. Риск развития диабета повышается после 45 лет, при наличии лишнего веса, малоподвижного образа жизни, гипертонии и высокого уровня холестерина в крови.

Врач перечислила неспецифичные симптомы сахарного диабета. Прежде всего, стоит обратить внимание на сильную слабость, усталость, резкие скачки веса, сухость во рту и на губах, частые ОРВИ, а также грибковые заболевания.

Если вы заметили несколько признаков у себя, то важно обследоваться у врача и проверить уровень сахара в крови.