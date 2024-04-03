Польза ягод для здоровья: добавьте в свой рацион голубику и увидите изменения

Голубика содержит провитамин А, каротиноиды, витамины В1, В2, Р и аскорбиновую кислоту. Также присутствуют и органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая и бензойная). Ягоды содержат шесть незаменимых аминокислот, дубильные вещества, пектин и клетчатку.
Стандартная суточная норма для взрослого человека — 150 г голубики. Дикую голубику следует употреблять реже, чем садовую.
Ищите твердые, сухие, пухлые ягоды с гладкой кожицей, неувядшие и не заплесневевшие. Зеленоватые или красноватые ягоды часто бывают недозрелыми. На некоторых ягодах голубики есть восковые белые пятна, которые появляются естественным образом и помогают защитить ягоды.
Если ягоды должны быть использованы в течение дня, храните их при комнатной температуре. В противном случае немытые ягоды можно хранить в контейнере в холодильнике в течение 5-6 дней. Поврежденные плоды следует немедленно осмотреть и удалить перед хранением, иначе влага и плесень быстро испортят ягоды.
Голубика устойчива к замораживанию. Для полного замораживания ягод достаточно всего четырех минут.
Часто ягоды сушат в духовке, регулярно перемешивая через сито. Сушеные ягоды можно хранить в герметичных банках до двух лет.
Питательная ценность ягод сопоставима со многими другими полезными овощами и фруктами.
Голубика содержит большое количество витаминов С и К, обладает противовоспалительными, гемопоэтическими и регулирующими обмен веществ свойствами. Ягода способствует усвоению кальция, нормализует работу желчного пузыря и печени, а также способствует формированию костной и соединительной ткани.
По мнению диетологов, голубика относится к категории редких ягод, которые предотвращают закупорку сосудов.
Например, вам нужно съесть пять порций брокколи, чтобы получить уровень антиоксидантов, сопоставимый с одной порцией голубики. Это очень большая разница!
Однако голубика — очень сильная и полезная ягода (особенно дикая), и ее не нужно есть в больших количествах, так как она частично перегружена антиоксидантами. Важно соблюдать суточную норму потребления!
Чрезмерное употребление ягод может вызвать головную боль, тошноту и рвоту.
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