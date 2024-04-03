Польза ягод для здоровья: добавьте в свой рацион голубику и увидите изменения

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Состав, пищевая ценность и норма потребления голубики

2:29
Здоровье

Голубика содержит провитамин А, каротиноиды, витамины В1, В2, Р и аскорбиновую кислоту. Также присутствуют и органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая и бензойная). Ягоды содержат шесть незаменимых аминокислот, дубильные вещества, пектин и клетчатку.

Состав, пищевая ценность и норма потребления голубики
Фото: Wikimedia Commons by B.gliwa is licensed under CC BY-SA 2.5

Стандартная суточная норма для взрослого человека — 150 г голубики. Дикую голубику следует употреблять реже, чем садовую.

Как выбрать 

Ищите твердые, сухие, пухлые ягоды с гладкой кожицей, неувядшие и не заплесневевшие. Зеленоватые или красноватые ягоды часто бывают недозрелыми. На некоторых ягодах голубики есть восковые белые пятна, которые появляются естественным образом и помогают защитить ягоды.

Хранение

Если ягоды должны быть использованы в течение дня, храните их при комнатной температуре. В противном случае немытые ягоды можно хранить в контейнере в холодильнике в течение 5-6 дней. Поврежденные плоды следует немедленно осмотреть и удалить перед хранением, иначе влага и плесень быстро испортят ягоды.

Голубика устойчива к замораживанию. Для полного замораживания ягод достаточно всего четырех минут.

Часто ягоды сушат в духовке, регулярно перемешивая через сито. Сушеные ягоды можно хранить в герметичных банках до двух лет.

Питательная ценность ягод сопоставима со многими другими полезными овощами и фруктами.

Голубика содержит большое количество витаминов С и К, обладает противовоспалительными, гемопоэтическими и регулирующими обмен веществ свойствами. Ягода способствует усвоению кальция, нормализует работу желчного пузыря и печени, а также способствует формированию костной и соединительной ткани.

По мнению диетологов, голубика относится к категории редких ягод, которые предотвращают закупорку сосудов.

Например, вам нужно съесть пять порций брокколи, чтобы получить уровень антиоксидантов, сопоставимый с одной порцией голубики. Это очень большая разница!

Однако голубика — очень сильная и полезная ягода (особенно дикая), и ее не нужно есть в больших количествах, так как она частично перегружена антиоксидантами. Важно соблюдать суточную норму потребления!

Чрезмерное употребление ягод может вызвать головную боль, тошноту и рвоту.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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