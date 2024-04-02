Онколог дал советы, как отличить меланому от обычной родинки

Онколог Назлиев: отличить меланому от родинки можно по её внешнему виду

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог-маммолог Данаил Назлиев поделился информацией, по каким признакам можно различить меланому и обычную родинку.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что меланома является злокачественным образованием. Важно следить за родинками, особенно если они начали меняться, а также обращаться к врачу для обследования.

По словам врача, к главным симптомам меланомы стоит отнести наличие кровоизлияния, нечёткие края, горизонтальный рост, узелки на поверхности, неравномерную окраску, покраснение кожи.

"В домашних условиях бывает трудно отличить меланому от доброкачественных новообразований. Чтобы обезопасить себя, важно обратиться к врачу, если у вас есть родинка, которая меняется, растет, чешется, кровоточит или имеет неправильную форму или цвет", — отметил он в своем телеграм-канале.

Если при обследовании будет обнаружена меланома, то врач может посоветовать сделать биопсию. Важно обнаружить рак на ранней стадии, тогда он легко поддаётся лечению.