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Диетолог Анна Белоусова считает, что самый острый сорт перца чили нужно употреблять крайне осторожно

С «Каролиной- Рипер» шутки плохи. Диетолог Белоусова рассказала об опасности самого жгучего перца в мире

2:30
Здоровье

2, 2 миллиона по шкале Сковилла. Именно таким буквально запредельным уровнем остроты обладает этот перец. Для сравнения- он в 800 раз острое обычного чёрного перца. В Волгоградской области увлечение самым острым перцем в мире закончилось плачевно. Употреблявший в больших количествах "Каролину-Рипер" мужчина скончался.

С «Каролиной- Рипер» шутки плохи. Диетолог Белоусова рассказала об опасности самого жгучего перца в мире
Фото: Острые продукты питания

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова объяснила, почему даже маленький кусочек перца "Каролина-Рипер" может серьёзно навредить здоровью: "Непривычным к такому перцу людям, а это большинство россиян, его надо добавлять очень-очень аккуратно, крайне маленькими кусочками на большое количество пищи. В тех странах, где этот перец употребляется, он есть в рецептах блюд, достаточно плотных и жирных. Его действие немножечко нивелируется блюдом. Жители этих стран привычны к острым блюдам, чего нельзя сказать о россиянах. И здесь действительно могут возникнуть всякие чудеса вплоть до летального исхода, потому что продукт жгучий", — предостерегает врач.

Содержащееся в перце "Каролина-Рипер" вещество капсаицин может серьёзно "набедокурить" в организме непривычного к такой острой еде человека.

"Бросает в жар, повышается потоотделение как следствие реакции сосудов. Может быть тахикардия, повышение артериального давления. Если у человека больное сердце, то может быть нарушение и учащение ритма, вплоть до сосудистых катастроф, в том числе со стороны головного мозга. У астматиков есть риск возникновения ларингоспазма, чаще бронхоспазма. У людей с психиатрическими заболеваниями могут начаться галлюцинации вплоть до бреда", — перечислила возможные последствия употребления "огненного" перца диетолог.

Анна Белоусова назвала категорию людей, кому вообще о "Каролине-Рипер" лучше забыть: "Гипертоникам с неконтролируемой артериальной гипертензией, людям с нарушением сердечного ритма, с заболеваниями почек в обострении лучше исключить все острые продукты из своего рациона. Те, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта в обострении (гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, энтерит, колит, геморрой), должны избегать употребление острой пищи. При геморрое, кстати, вообще острого нельзя, может даже начаться кровотечение из прямой кишки", — предупредила врач.

Сравнение: Самые Острые Вещи
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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