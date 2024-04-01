Врачи назвали неочевидные признаки рака

Научный журнал Plos One поделился данными одного исследования, в котором учёные проанализировали ощущения и состояния, возникавшие у онкологических пациентов.
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Так, было выявлены четыре симптома, которые свидетельствовали о развитии злокачественных процессов. Вот какие признаки были обнаружены:
Повышенная утомляемость.
Одышка.
Беспричинные боли.
Кашель.
Таким образом, если вы отмечаете у себя какой-либо из этих признаков в течение определённого времени, а особенно если их несколько, то обязательно стоит идти к врачу для обследования. Также учёные добавили, что риск онкологии повышается у тех, кто имеет лишний вес и курит сигареты.
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