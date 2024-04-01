Врачи назвали неочевидные признаки рака

Plos One: одышка и повышенная утомляемость могут быть симптомами рака

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Научный журнал Plos One поделился данными одного исследования, в котором учёные проанализировали ощущения и состояния, возникавшие у онкологических пациентов.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Так, было выявлены четыре симптома, которые свидетельствовали о развитии злокачественных процессов. Вот какие признаки были обнаружены:

Повышенная утомляемость. Одышка. Беспричинные боли. Кашель.

Таким образом, если вы отмечаете у себя какой-либо из этих признаков в течение определённого времени, а особенно если их несколько, то обязательно стоит идти к врачу для обследования. Также учёные добавили, что риск онкологии повышается у тех, кто имеет лишний вес и курит сигареты.