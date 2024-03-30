Минздрав России: врачам в Краснодарском крае удалось спасти руку мужчине при стенозе сосудов

Врачи в Краснодарском крае восстановили подвижность руки мужчины.
В региональный сосудистый центр Лабинска поступил мужчина. Он жаловался на головокружение и острую боль в руке. У этого пациента последние 3 года отсутствовала пульсация артерий по всей руке.
Проведя необходимые обследования, врачи обнаружили у мужчины стеноз — были сужены сосуды руки. Чаще всего, при такой проблеме происходит ампутация руки, если помочь вовремя не удаётся.
Врачами было принято решение о проведении операции на подключичной артерии и установить внутри сосуда стент, чтобы восстановить просвет и возобновить кровоток в руке. Сообщает Telegram-канал Минздрава России.
В итоге врачам удалось спасти руку и восстановить её двигательную функцию. Мужчина уже выписан домой.
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