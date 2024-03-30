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Диетолог назвала наименее вредный вид колбасы

Диетолог Мезенцева считает варёную колбасу наименее вредной

1:01
Здоровье

Врач-диетолог Галина Мезенцева поделилась информацией, какая колбаса считается наименее вредной.

Диетолог Мезенцева считает варёную колбасу наименее вредной
Фото: Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Специалист отметила, что в любом случае колбасы должно быть как можно меньше в рационе. Но если выбирать, то лучше отдать предпочтение варёной колбасе, так как она не подвергается жарке или копчению. Из варёных видов можно брать "Докторскую".

Диетолог добавила, что, конечно, "Докторская" сейчас не такая качественная, как в советское время, но она принесёт намного меньше вреда.

Специалист напомнила, что варёная колбаса делается из красного мяса, которое подвергается большой переработке, поэтому ешьте её как можно реже. В колбасах содержится избыточное количество соли, насыщенных жиров.

"Обработанные продукты из "красного" мяса (сосиски, ветчины, колбасы, солонина, вяленое мясо, мясные консервы и полуфабрикаты) являются канцерогеном первой группы, что усиливает риск многих заболеваний", — проинформировала врач.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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