Диетолог назвала наименее вредный вид колбасы

Диетолог Мезенцева считает варёную колбасу наименее вредной

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Галина Мезенцева поделилась информацией, какая колбаса считается наименее вредной.

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Специалист отметила, что в любом случае колбасы должно быть как можно меньше в рационе. Но если выбирать, то лучше отдать предпочтение варёной колбасе, так как она не подвергается жарке или копчению. Из варёных видов можно брать "Докторскую".

Диетолог добавила, что, конечно, "Докторская" сейчас не такая качественная, как в советское время, но она принесёт намного меньше вреда.

Специалист напомнила, что варёная колбаса делается из красного мяса, которое подвергается большой переработке, поэтому ешьте её как можно реже. В колбасах содержится избыточное количество соли, насыщенных жиров.

"Обработанные продукты из "красного" мяса (сосиски, ветчины, колбасы, солонина, вяленое мясо, мясные консервы и полуфабрикаты) являются канцерогеном первой группы, что усиливает риск многих заболеваний", — проинформировала врач.