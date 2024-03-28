Названа одна утренняя привычка, которая поможет убрать жир на животе

Stavropol.Media: употребление воды по утрам поможет похудеть

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие знают, как тяжело справляться с лишним жировым слоем на животе. Эксперты в сфере диетологии пришли к выводу, что одна утренняя привычка поможет эффективно похудеть и уменьшить жировое отложение в области живота. Об этом пишет Stavropol. Media.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам экспертов, по утрам надо пить стакан чистой воды. Если употреблять воду сразу после пробуждения, то это действие запустит обмен веществ и поможет организму очиститься от токсинов, улучшить пищеварение. Также вода повышает усвоение питательных веществ из продуктов, она уменьшает аппетит и предотвращает переедание.

Чтобы организм получил максимальную пользу, нужно пить один или два стакана воды комнатной температуры. Это делается за полчаса до завтрака. Так пищеварение сможет подготовиться к утреннему приёму пищи.

Вода не может стать единственным средством для похудения, но она будет хорошо работать в комплексе с правильным питанием и регулярной физической активностью.