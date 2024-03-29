Поможет при простуде и избавит от мышечной боли: самый полезный вид мёда

Диетолог Елена Соломатина рассказала о самом полезном виде мёда.
По её словам, наиболее полезным считается липовый мёд. Он эффективно справляется с простудными проявлениями. Кроме того, этот вид мёда может работать как жаропонижающее и болеутоляющее. Он эффективно убирает мышечную боль, дискомфорт в теле и ломоту.
Липовый мед также обладает успокаивающим действием. Его хорошо принимать на ночь. Если его употреблять по утрам, то повысится устойчивость к стрессу, к усталости.
Ещё одним полезным видом мёда считается акациевый. В нём содержится мало сахара. На третьем месте по полезности стоит гречишный мёд. Он содержит в себе большое количество железа и аминокислот, поэтому он укрепляет иммунитет.
Важно помнить, что употреблять мёда в день можно не более 50 грамм. Также не стоит забывать о его аллергенности.
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