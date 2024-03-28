Врач поделилась информацией о тех, кому не рекомендуется практиковать интервальное голодание

Врач рассказала, кому нельзя практиковать интервальное голодание

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опасности для организма могут поджидать тех, кто практикует интервальное голодание, особенно если предпочтение отдано наиболее суровой форме популярной диеты, утверждает врач-эндокринолог Надежда Фетисова.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если рассматривать 12-часовой интервал, то человек может завтракать в 8 утра и ужинать до 20 часов, и в этом нет ничего плохого с медицинской точки зрения, особенно если человек ощущает себя комфортно. Следует обратить внимание на крайне большие интервалы, когда люди увеличивают время между приемами пищи до 16-18 часов, а некоторые даже до 20 часов. Эти эксперименты совершенно не подходят и противопоказаны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и нарушениями желчного оттока.

"Это уже можно отнести к серьёзным диетическим интервенциям. Не каждому мы можем это посоветовать", — дополнительно отмечает Надежда Фетисова.