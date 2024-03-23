Эти 5 продуктов питания восполнят дефицит витамина D

При дефиците витамина Д стоит употреблять жирную рыбу

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нехватка витамина Д в организме приводит ко многим проблемам со здоровьем. Например, повышается хрупкость костей, снижается иммунитет, образуется хроническая усталость, повышается давление, появляется мышечная боль, часто меняется настроение. Есть 5 продуктов, которые восполняют его уровень, пишет издание "Медикфорум".

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Итак, в свой рацион стоит добавить красное мясо, форель, печень, яичные желтки, сардины. Можно приобретать ещё продукты, которые специально обогащены витамином Д. Обычно его добавляют в хлопья для завтрака.

Специалисты также дали совет жителям пасмурных регионов сдавать анализ на уровень витамина Д. Иногда его значения могут быть такими низкими, что понадобится приём добавок. Однако это стоит делать только под наблюдением врача, который сможет подобрать правильную дозировку в соответствии с показателями.