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Эти 5 продуктов питания восполнят дефицит витамина D

При дефиците витамина Д стоит употреблять жирную рыбу

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Здоровье

Нехватка витамина Д в организме приводит ко многим проблемам со здоровьем. Например, повышается хрупкость костей, снижается иммунитет, образуется хроническая усталость, повышается давление, появляется мышечная боль, часто меняется настроение. Есть 5 продуктов, которые восполняют его уровень, пишет издание "Медикфорум".

При дефиците витамина Д стоит употреблять жирную рыбу
Фото: freepik.com

Итак, в свой рацион стоит добавить красное мясо, форель, печень, яичные желтки, сардины. Можно приобретать ещё продукты, которые специально обогащены витамином Д. Обычно его добавляют в хлопья для завтрака.

Специалисты также дали совет жителям пасмурных регионов сдавать анализ на уровень витамина Д. Иногда его значения могут быть такими низкими, что понадобится приём добавок. Однако это стоит делать только под наблюдением врача, который сможет подобрать правильную дозировку в соответствии с показателями.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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