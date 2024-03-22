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Врач Свинцицкая считает, что остеоартрит самое распространённое заболевание суставов, а лишний вес — одна из причин его возникновения

Врач-ревматолог Свинцицкая назвала лишний вес одним из факторов, которые влияют на появление остеоартрита

1:16
Здоровье

Наиболее распространённым заболеванием суставов является остеоартрит. Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Ирина Свинцицкая назвала факторы, которые влияют на появление этого заболевания.

Врач-ревматолог Свинцицкая назвала лишний вес одним из факторов, которые влияют на появление остеоартрита
Фото: commons.wikimedia.org by BruceBlaus is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"В настоящее время остеоартрит является самым частым заболеванием опорно-двигательного аппарата. Это заболевание в основном затрагивает крупные суставы, но также может затрагивать и мелкие суставы,” — сообщила врач.

Ирина Свинцицкая поделилась наблюдением, что россияне стали чаще жаловаться на боль в коленях. Это в первую очередь связано с изменением образа жизни и увеличением нагрузки на суставы при лишнем весе. Подагра, травмы и наследственная предрасположенность также могут стать причинами появления остеоартрита. При жалобах на боль в коленях врач осматривает также позвоночник и стопы, так как плоскостопие тоже может стать причиной проблем с коленями.

Врач отметила, что это заболевание, как правило, чаще всего возникает в пожилом возрасте. Однако в последнее время стало тенденцией появление остеоартрита и у молодых людей. В этих случаях обычно он возникает вследствие травм, передаёт телеканал "Санкт-Петербург”. 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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проведением различных видов локальной инъекционной терапии (внутрисуставное, околосуставное введение различных препаратов, введение препаратов в мягкие ткани любой локализации) в проекции всех отделов позвоночника, по триггерным точкам различной локализации; комплексное обследование пациентов с интерпретацией показателей и определением тактики лечения, реабилитацией с использованием естественных и искусственных физических факторов воздействия на организм, восстановлением работоспособности организма после тяжелых заболеваний
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Специализируется на лечении аутоиммунных, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и суставов (ревматоидный артрит, микрокристаллические артриты (подагра, пирофосфатная артропатия, гидроксиапатиная артропатия), системных заболеваний, сопровождающихся суставным синдромом (системная красная волчанка, системная склеродермия, воспалительные миопатии, системные васкулиты,болезнь Бехчета и др.), спондилоартритов (анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, реактивный артрит, спондилоартрит, ассоциированный с воспалительным заболеванием кишечника), а также на лечении таких заболеваний, как фибромиалгия, артрозы, остеопорозы, бурситы, тендиниты, синовиты и др.
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