Врач Свинцицкая считает, что остеоартрит самое распространённое заболевание суставов, а лишний вес — одна из причин его возникновения

Наиболее распространённым заболеванием суставов является остеоартрит. Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Ирина Свинцицкая назвала факторы, которые влияют на появление этого заболевания.
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"В настоящее время остеоартрит является самым частым заболеванием опорно-двигательного аппарата. Это заболевание в основном затрагивает крупные суставы, но также может затрагивать и мелкие суставы,” — сообщила врач.
Ирина Свинцицкая поделилась наблюдением, что россияне стали чаще жаловаться на боль в коленях. Это в первую очередь связано с изменением образа жизни и увеличением нагрузки на суставы при лишнем весе. Подагра, травмы и наследственная предрасположенность также могут стать причинами появления остеоартрита. При жалобах на боль в коленях врач осматривает также позвоночник и стопы, так как плоскостопие тоже может стать причиной проблем с коленями.
Врач отметила, что это заболевание, как правило, чаще всего возникает в пожилом возрасте. Однако в последнее время стало тенденцией появление остеоартрита и у молодых людей. В этих случаях обычно он возникает вследствие травм, передаёт телеканал "Санкт-Петербург”.
проведением различных видов локальной инъекционной терапии (внутрисуставное, околосуставное введение различных препаратов, введение препаратов в мягкие ткани любой локализации) в проекции всех отделов позвоночника, по триггерным точкам различной локализации; комплексное обследование пациентов с интерпретацией показателей и определением тактики лечения, реабилитацией с использованием естественных и искусственных физических факторов воздействия на организм, восстановлением работоспособности организма после тяжелых заболеваний
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