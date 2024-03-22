Не пропустите эти сигналы организма: вот что говорит о злоупотреблении солью

Японские ученые рассказали, что человеческий организм может подавать сигналы о том, что соли употребляется очень много. Поэтому их важно вовремя распознать и скорректировать питание. Так, например, из-за злоупотребления соли у людей возникает по ночам желание опорожнить мочевой пузырь.
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license
Российский врач Амина Хабибова сообщила, что в сутки можно употреблять не более 15 грамм. В это количество входит и хлористый натрий, который есть в рыбе, хлебе, мясе, крупах, твороге и овощах. Поэтому обычно объем потребляемой соли превышает допустимые значения. С учётом этого, солить еду стоит минимально.
Так, о злоупотреблении солью могут говорить следующие симптомы:
Жажда. Если постоянно хочется пить и вы употребляете больше 7 стаканов воды в день, то это говорит о переизбытке соли.
Отеки. Обратите внимание, если к концу дня вы замечаете у себя отечность, особенно это касается нижних конечностей.
Вкус блюд. Проверьте себя, как часто вы берете солонку, чтобы досолить еду. Если она часто вам кажется пресной, то лучше ограничить её употребление.
Боль в мышцах. При переизбытке соли нередко возникают неприятные ощущения в мышцах.
Раздражительность. Злоупотребление солью негативно влияет на нервную систему, поэтому может появляться злость и раздражительность.
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ