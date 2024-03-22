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Не пропустите эти сигналы организма: вот что говорит о злоупотреблении солью

Врач Хабибова назвала 5 сигналов организма о злоупотреблении солью

1:29
Здоровье

Японские ученые рассказали, что человеческий организм может подавать сигналы о том, что соли употребляется очень много. Поэтому их важно вовремя распознать и скорректировать питание. Так, например, из-за злоупотребления соли у людей возникает по ночам желание опорожнить мочевой пузырь.

Врач Хабибова назвала 5 сигналов организма о злоупотреблении солью
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Российский врач Амина Хабибова сообщила, что в сутки можно употреблять не более 15 грамм. В это количество входит и хлористый натрий, который есть в рыбе, хлебе, мясе, крупах, твороге и овощах. Поэтому обычно объем потребляемой соли превышает допустимые значения. С учётом этого, солить еду стоит минимально.

Так, о злоупотреблении солью могут говорить следующие симптомы:

  1. Жажда. Если постоянно хочется пить и вы употребляете больше 7 стаканов воды в день, то это говорит о переизбытке соли.
  2. Отеки. Обратите внимание, если к концу дня вы замечаете у себя отечность, особенно это касается нижних конечностей.
  3. Вкус блюд. Проверьте себя, как часто вы берете солонку, чтобы досолить еду. Если она часто вам кажется пресной, то лучше ограничить её употребление.
  4. Боль в мышцах. При переизбытке соли нередко возникают неприятные ощущения в мышцах.
  5. Раздражительность. Злоупотребление солью негативно влияет на нервную систему, поэтому может появляться злость и раздражительность.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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