Доктор объяснил, какие последствия могут быть после неправильного лечения обычного насморка

Врач рассказал об опасности обычного насморка

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный детский оториноларинголог СЗАО Москвы Дарья Харина рассказала порталу МК. RU об опасных последствиях неверного лечения обычного насморка.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Если не принимать необходимые лекарства, этот симптом может обернуться хроническим ринитом и другим осложнениями. Кроме того, затрудненное носовое дыхание сказывается на иммунитете человека. Также из-за него бывают нарушения сна. В некоторых случаях насморк может стать причиной ночных апноэ — остановок дыхания во время сна, так как при ротовом дыхании есть вероятность смещения нижней челюсти.

Часто среди населения стали встречаться риниты, синуситы и воспаление аденоидов. В сезоны заболеваний ОРВИ и гриппа они обостряются.

В нашей стране в настоящее время ринитами или заболеваниями околоносовых пазух страдают до 10 млн человек. Причем, у около 12 процентов из них ринит перешел в хроническую форму.

"Актуальность вопроса, лечить ринит или нет все еще стоит. Родители делятся на тех, кто думает, что это пройдет само, и тех, кто лечит агрессивно. Оба подхода могут обернуться разными последствиями. Стоит найти компромисс", — сказала Харина.

По ее словам, краснота, болезненность и отек являются начальными проявления ринита. Затем наблюдается дискомфорт, сухость, жидкий, а затем и густой насморк.

Врач порекомендовала, как вести себя при появлении насморка.

Во-первых, стоит увлажнять воздух снаружи и на слизистой при помощи изотонических растворов морской воды. Ими достаточно, очищать полость носа.

Во-вторых, при отеке нужно капать симптоматические средства, дозированно — сосудосуживающие капли.

Если же при насморке появилась бактериальная инфекция, стоит начать пить антибиотики. Однако их может выписать только врач.