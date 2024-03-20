Что представляет собой массаж LPG и как он помогает людям сбросить вес?

Для достижения желаемых результатов в похудении одного лишь массажа недостаточно, если это не LPG-массаж. Почему такое утверждение? Об этом мы расскажем, проанализировав высказывание Ильмиры Петровой, которая является заведующей клиникой Лантан.
LPG-массаж — это процедура, объединяющая вакуумное и роликовое воздействие на кожу и мышцы. Она предназначена для людей, желающих избавиться от лишних сантиметров, жировых отложений, целлюлита и улучшить тонус кожи.
С помощью LPG-массажа можно снизить вес, уменьшить объемы тела, скорректировать фигуру и подтянуть кожу. Этот метод способен стимулировать процессы регенерации в тканях, обеспечивая целевое воздействие там, где это наиболее необходимо, а также помогает бороться с отеками.
Процедура LPG-массажа проводится с использованием специального костюма из эластичной ткани для защиты кожи и обеспечения гигиеничности процесса. Клиент раздевается до нижнего белья, надевает костюм и ложится на кушетку. Во время массажа вакуумная манипула захватывает участок кожи, а ролики мягко разминают ткани, что способствует разрушению подкожно-жировой клетчатки, улучшает лимфодренаж и микроциркуляцию.
Хотя эффект от одной процедуры LPG-массажа виден сразу, для достижения стойкого результата рекомендуется полный курс из 8-10 сеансов с интервалом 2-3 раза в неделю.
Среди преимуществ LPG-массажа — безболезненность процедуры, ее совместимость с другими методиками коррекции веса, а также возможность комбинирования с инъекционными процедурами. Этот массаж часто рекомендуется после липосакции для улучшения тонуса кожи.
Следует отметить некоторые противопоказания к проведению LPG-массажа, такие как беременность, грудное вскармливание, варикозное расширение вен и другие заболевания.
LPG-массаж можно проводить в любое время года, что делает его доступным и удобным для широкого круга людей.
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