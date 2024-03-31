Синдром токсического шока в Японии косит молодых. Какие симптомы?

Синдром токсического шока в Японии в марте 2024 года: особенности и влияние

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор заявил, что следит за ситуацией с токсическим шоком в Японии.

Фото: syfeed.com

Синдром токсического шока (СТШ) — редкое, но серьёзное заболевание, вызванное токсинами, вырабатываемыми некоторыми штаммами бактерий. Хоть заболевание довольно редко встречается, но оно требует немедленного вмешательства.

Симптомы включают высокую температуру, сыпь, нарушение функций органов, а также рвоту.

На данный момент нет оснований для утверждения о повышенном риске заражения россиян синдромом токсического шока (СТШ), который в настоящее время распространяется в Японии.

Согласно официальному сообщению, Национальный институт общественного здравоохранения Японии отмечает увеличение числа случаев СТШ.

Отмечается, что смертность от этого заболевания составляет 30%, особенно высок риск у лиц в возрасте до 50 лет.

Важно своевременно обращаться за медицинской помощью при подозрении на СТШ.