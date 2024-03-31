Синдром токсического шока в Японии косит молодых. Какие симптомы?

Роспотребнадзор заявил, что следит за ситуацией с токсическим шоком в Японии.
Синдром токсического шока (СТШ) — редкое, но серьёзное заболевание, вызванное токсинами, вырабатываемыми некоторыми штаммами бактерий. Хоть заболевание довольно редко встречается, но оно требует немедленного вмешательства.
Симптомы включают высокую температуру, сыпь, нарушение функций органов, а также рвоту.
На данный момент нет оснований для утверждения о повышенном риске заражения россиян синдромом токсического шока (СТШ), который в настоящее время распространяется в Японии.
Согласно официальному сообщению, Национальный институт общественного здравоохранения Японии отмечает увеличение числа случаев СТШ.
Отмечается, что смертность от этого заболевания составляет 30%, особенно высок риск у лиц в возрасте до 50 лет.
Важно своевременно обращаться за медицинской помощью при подозрении на СТШ.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.