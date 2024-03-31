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В течение 3 месяцев просыпаетесь неожиданно ночью более 3 раз за неделю? Это признаки хронической бессонницы

Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал о симптомах и особенностях возникновения бессонницы

1:26
Здоровье

Есть три явных признака хронической бессонницы. Среди людей распространено заблуждение, что бессонница возникает, когда кто-то избегает спать ночью, но делает это днём. Однако этот режим может быть результатом образа жизни.

Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал о симптомах и особенностях возникновения бессонницы
Фото: Flickr by Liz Lawley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существуют различные признаки реальных проблем со сном. Эндокринолог Роман Терушкин разъясняет концепцию бессонницы, её опасности.

Симптомы бессонницы

  1. Вы засыпаете, но не можете спать дольше трёх часов.
  2. Просыпаетесь задолго до срабатывания будильника и не можете нормально уснуть.
  3. Вы можете несколько раз просыпаться посреди ночи без видимой причины.

Правильный отдых требует непрерывного сна. Независимо от того, является ли бессонница острой или хронической, бессонница может возникнуть по различным причинам, иногда от нас и независящим. К примеру, инцидент, который может произойти из-за различных факторов, таких как

  • сезонные изменения,
  • чрезмерное питание,
  • стрессовые ситуации
  • и экстремальные тренировки.

Даже в этом случае хроническое заболевание может привести к значительному телесному вреду.

Хроническая бессонница возникает в результате нарушения сна в течение трёх или более раз в неделю в течение более трёх месяцев.

При проблемах со сном требуется обратиться к врачу-сомнологу или психотерапевту, если бессонница связана с психосоматическими причинами.

0:00 / 7:42 БЕССОННИЦА, причины и ЛЕЧЕНИЕ. Нарушение СНА. Что ДЕЛАТЬ, если трудно заснуть
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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