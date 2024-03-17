Рекомендации специалиста по питанию для укрепления нервной системы

Питание для поддержания нервной системы: советы эксперта

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Эффективно справиться со стрессом и поддержать психическое здоровье помогут сбалансированное питание, качественный сон, отсутствие вредных привычек, а также достаточный уровень физической активности. Под руководством основателя сервиса по доставке здорового питания BeFit Анастасии Немцан рассмотрим, с чего начать, чтобы улучшить рацион и снизить уровень стресса.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Влияние питания на стресс

Качественное питание играет ключевую роль в укреплении нервной системы и поддержании общего здоровья организма. Микроэлементы, содержащиеся в пище, имеют важное значение для формирования новых нейронов в мозге и обеспечивают правильную работу нервных сигналов. Например, диета, богатая фруктами и овощами, может снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

Как избежать стрессового переедания

Если вы обнаружили, что начали есть даже при отсутствии голода из-за стресса, существует несколько способов справиться с этой проблемой:

Увеличьте потребление воды, ведь часто чувство жажды может быть воспринято как голод. Добавление немного лимонного сока или эфирного масла мяты в напиток может помочь расслабить нервную систему.

Отдайте предпочтение овощам и замените психологический перекус на вкусные салаты.

Избегайте хранения в доме сладостей и закусок, которые могут спровоцировать переедание.

Ведите пищевой дневник, чтобы отслеживать свое питание и избегать переедания.

Лучшие и худшие продукты для нервной системы

Морепродукты, орехи, яйца, горький шоколад и зеленый чай являются источниками питательных веществ, полезных для нервной системы. С другой стороны, кофе, алкоголь, фастфуд и продукты с высоким содержанием сахара могут негативно сказываться на состоянии нервов.

Питание перед важным событием

Перед важным мероприятием рекомендуется выбирать легкое питание, избегать кофе и алкогольных напитков, а также использовать эфирные масла для снятия тревожности.





Продукты для нервной системы