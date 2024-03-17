Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важные процедуры для смородины в марте
Врачи рассказали, какими видами спорта можно заниматься со своим питомцем
Spaceweather: ударившаяся о Меркурий солнечная вспышка вызвала полярное сияние
Автоэксперт Родионов провел анализ и назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя
Как разговаривать со своей кошкой?
Экс-заключённый участка в ОАЭ, где держат Промеса, назвал условия содержания там "ужасными"
Российский рынок вторичной недвижимости замер
Пробежала чёрная кошка: 6 советских актёров, которые терпеть не могли друг друга
Аналитик Антонов: инфляция в России замедлится до 7,3% в марте
Рекомендации специалиста по питанию для укрепления нервной системы

Питание для поддержания нервной системы: советы эксперта

2:04
Здоровье » Здоровье и профилактика

Эффективно справиться со стрессом и поддержать психическое здоровье помогут сбалансированное питание, качественный сон, отсутствие вредных привычек, а также достаточный уровень физической активности. Под руководством основателя сервиса по доставке здорового питания BeFit Анастасии Немцан рассмотрим, с чего начать, чтобы улучшить рацион и снизить уровень стресса.

Питание для поддержания нервной системы: советы эксперта
Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Влияние питания на стресс

Качественное питание играет ключевую роль в укреплении нервной системы и поддержании общего здоровья организма. Микроэлементы, содержащиеся в пище, имеют важное значение для формирования новых нейронов в мозге и обеспечивают правильную работу нервных сигналов. Например, диета, богатая фруктами и овощами, может снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

Как избежать стрессового переедания

Если вы обнаружили, что начали есть даже при отсутствии голода из-за стресса, существует несколько способов справиться с этой проблемой:

  • Увеличьте потребление воды, ведь часто чувство жажды может быть воспринято как голод. Добавление немного лимонного сока или эфирного масла мяты в напиток может помочь расслабить нервную систему.
  • Отдайте предпочтение овощам и замените психологический перекус на вкусные салаты.
  • Избегайте хранения в доме сладостей и закусок, которые могут спровоцировать переедание.
  • Ведите пищевой дневник, чтобы отслеживать свое питание и избегать переедания.

Лучшие и худшие продукты для нервной системы

Морепродукты, орехи, яйца, горький шоколад и зеленый чай являются источниками питательных веществ, полезных для нервной системы. С другой стороны, кофе, алкоголь, фастфуд и продукты с высоким содержанием сахара могут негативно сказываться на состоянии нервов.

Питание перед важным событием

Перед важным мероприятием рекомендуется выбирать легкое питание, избегать кофе и алкогольных напитков, а также использовать эфирные масла для снятия тревожности.


Продукты для нервной системы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Последние материалы
Питание для поддержания нервной системы: советы эксперта
Врачи рассказали, какими видами спорта можно заниматься со своим питомцем
Spaceweather: ударившаяся о Меркурий солнечная вспышка вызвала полярное сияние
Автоэксперт Родионов провел анализ и назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя
Как разговаривать со своей кошкой?
Экс-заключённый участка в ОАЭ, где держат Промеса, назвал условия содержания там "ужасными"
Российский рынок вторичной недвижимости замер
Пробежала чёрная кошка: 6 советских актёров, которые терпеть не могли друг друга
Аналитик Антонов: инфляция в России замедлится до 7,3% в марте
Граждане России лидируют по покупке недвижимости в Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников