Наиболее результативные способы для подтяжки кожи лица

Самые эффективные процедуры для лифтинга лица

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Техника красоты

Современная косметология предоставляет широкий спектр способов, позволяющих достичь естественного лифтинг-эффекта и улучшить состояние кожи лица без хирургического вмешательства. Врач-косметолог Quantum Clinic Яна Ушанговна поделилась информацией о самых эффективных процедурах для лифтинга.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Выбор процедуры зависит от индивидуальных особенностей пациента и их пожеланий. Инъекционные и аппаратные методики позволяют работать с качеством кожи и глубокими слоями, стимулируя процессы образования коллагена и улучшая внешний вид.

SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer позволяет добиться четких контуров лица, подтяжки бровей и уменьшения жировых отложений. Результат формируется постепенно и оценивается через несколько месяцев.

на аппарате Ultraformer позволяет добиться четких контуров лица, подтяжки бровей и уменьшения жировых отложений. Результат формируется постепенно и оценивается через несколько месяцев. RF-лифтинг на аппарате Morpheus 8 способствует стимуляции коллагена, обновлению эпидермиса и уплотнению кожи, а также может применяться в зоне век.

на аппарате Morpheus 8 способствует стимуляции коллагена, обновлению эпидермиса и уплотнению кожи, а также может применяться в зоне век. Инъекционные методики , такие как использование филлеров, обеспечивают моментальный результат и длительное улучшение кожи, сохраняя ее естественную молодость. Например, филлеры на основе полимолочной кислоты, такие как Аesthefill, позволяют корректировать овал лица и разглаживать морщины.

, такие как использование филлеров, обеспечивают моментальный результат и длительное улучшение кожи, сохраняя ее естественную молодость. Например, филлеры на основе полимолочной кислоты, такие как Аesthefill, позволяют корректировать овал лица и разглаживать морщины. Дермальный филлер Radiesse помогает решить проблему птоза тканей и возвращает лицу молодой контур V-образной формы.

Для достижения оптимальных результатов важно проконсультироваться с врачом-косметологом и разработать индивидуальный план лечения, учитывая особенности организма каждого пациента.

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