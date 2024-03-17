Наиболее результативные способы для подтяжки кожи лица

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Самые эффективные процедуры для лифтинга лица

1:37
Здоровье » Красота » Техника красоты

Современная косметология предоставляет широкий спектр способов, позволяющих достичь естественного лифтинг-эффекта и улучшить состояние кожи лица без хирургического вмешательства. Врач-косметолог Quantum Clinic Яна Ушанговна поделилась информацией о самых эффективных процедурах для лифтинга.

Самые эффективные процедуры для лифтинга лица
Фото: Нейросеть Шедеврум

Выбор процедуры зависит от индивидуальных особенностей пациента и их пожеланий. Инъекционные и аппаратные методики позволяют работать с качеством кожи и глубокими слоями, стимулируя процессы образования коллагена и улучшая внешний вид.

  • SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer позволяет добиться четких контуров лица, подтяжки бровей и уменьшения жировых отложений. Результат формируется постепенно и оценивается через несколько месяцев.
  • RF-лифтинг на аппарате Morpheus 8 способствует стимуляции коллагена, обновлению эпидермиса и уплотнению кожи, а также может применяться в зоне век.
  • Инъекционные методики, такие как использование филлеров, обеспечивают моментальный результат и длительное улучшение кожи, сохраняя ее естественную молодость. Например, филлеры на основе полимолочной кислоты, такие как Аesthefill, позволяют корректировать овал лица и разглаживать морщины.
  • Дермальный филлер Radiesse помогает решить проблему птоза тканей и возвращает лицу молодой контур V-образной формы.

Для достижения оптимальных результатов важно проконсультироваться с врачом-косметологом и разработать индивидуальный план лечения, учитывая особенности организма каждого пациента.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
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