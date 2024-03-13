Эффективные методы борьбы с носогубными морщинами от пластического хирурга

Пластический хирург дает советы по устранению носогубных морщин

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Морщины, которые тянутся от носа до уголков рта, часто именуются носогубными, могут придавать лицу мрачный вид, хотя, странно, они обычно появляются в момент улыбки. Пластический хирург Александр Вдовин поделился советами по предотвращению и устранению этой проблемы. Для улучшения ситуации рекомендуется пить достаточное количество воды и избавиться от вредных привычек. Врач советует также после гигиенических процедур делать массаж лица полотенцем и использовать кремы с антиоксидантами. Не менее важно всегда применять солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

Фото: https://www.retikul.hu/

Инъекции ботулинического токсина могут помочь расслабить мышцы и уменьшить выраженность морщин, а иногда и полностью избавить от них. Однако выбор косметолога играет ключевую роль. Процедура нитевого лифтинга, включающая введение биоразлагаемых нитей под кожу для создания поддерживающего каркаса и стимуляции производства коллагена и эластина, может поддерживать результат до двух лет, по словам Вдовина.

Профессиональные методики массажа могут помочь избавиться от носогубных складок за несколько сеансов, и сертифицированные устройства также доступны для использования в домашних условиях.

Если другие методы не приносят результатов, можно обратиться к пластической хирургии. Однако это серьезный шаг, требующий осмотров, анализов и периода реабилитации, но результаты могут сохраняться на протяжении нескольких лет.