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Экспертные советы: как избежать ошибок в уходе за зубами

Защитите свои зубы: рекомендации стоматолога Масловой

1:09
Здоровье

Стоматолог-терапевт Кристина Маслова отмечает, что многие недооценивают важность правильной процедуры ежедневного ухода за зубами, что может привести к ухудшению состояния полости рта. По ее мнению, многие люди совершают ошибки, которые могут усугубить проблемы.

Защитите свои зубы: рекомендации стоматолога Масловой
Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Например, эксперт указывает на то, что многие стремятся отбелить зубы, используя специальные зубные пасты. Хотя эти пасты действенно удаляют зубной налет, они также могут повредить эмаль и вызвать чувствительность зубов. Поэтому их следует использовать с осторожностью, возможно, сочетая с другими средствами для восстановления эмали или ограничивая использование не более одного раза в неделю.

Еще одной распространенной ошибкой является неправильный выбор зубной щетки. Она не должна быть слишком крупной или жесткой, так как это также может повредить эмаль, так же как и использование зубочисток или слишком сильное давление при чистке.

Кроме того, специалист не рекомендует чистить зубы сразу после употребления кислой пищи, так как паста и щетка могут еще больше повредить эмаль. Рекомендуется подождать около двадцати минут перед чисткой.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
Специалист Кулиш Александр
Стоматолог-хирург и имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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