Правильный выбор макарон: секреты добавления в рацион при диете

Многие считают, что употребление макарон может стать главным противником для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Однако это утверждение является ошибочным. Даже в рамках строгой диеты можно включать макароны в рацион, при условии правильного выбора продукта.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication